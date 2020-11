Ajax ontvangt driedubbele meevaller in aanloop naar clash met Liverpool

Daley Blind, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch zijn opgenomen in de 21-koppige selectie van Ajax voor het Champions League met Liverpool van dinsdagavond, zo heeft trainer Erik ten Hag maandag wereldkundig gemaakt. Blind miste zaterdag het uitduel met FC Emmen (0-5) omdat hij niet wedstrijdfit was, terwijl Mazraoui en Gravenberch uit voorzorg werden gewisseld in Drenthe. Desondanks is het drietal fit genoeg om af te reizen richting Engeland.

Ten Hag had zaterdagavond rondom het duel in Emmen nog zijn twijfels over de inzetbaarheid van Blind tegen Liverpool. "Ik moet zien hoe het zich ontwikkelt. Ik denk en verwacht van wel, maar ik weet het niet honderd procent zeker op dit moment", zo klonk het in gesprek met Voetbal International. Mazraoui en Gravenberch vielen tegen FC Emmen uit met lichte klachten. "Of er problemen zijn, moeten we morgen (zondag, red.) bekijken. Vooral bij Mazraoui, die moest ik wel echt even wisselen."

Ajax kent verder geen problemen in aanloop naar de confrontatie met Liverpool op Anfield, een wedstrijd die dinsdag om 21.00 uur begint. De UEFA heeft Tobias Stieler aangesteld als scheidsrechter. Liverpool gaat aan kop in groep D, met negen punten uit vier wedstrijden. Ajax volgt als nummer twee met zeven punten uit evenveel duels. De Amsterdamse club won vorige week met 3-1 van FC Midtjylland, terwijl Liverpool op eigen veld werd verrast door Atalanta: 0-2. Ook bij een eventuele nederlaag tegen the Reds houdt Ajax uitzicht op de achtste finale van de Champions League. De groepsfase wordt op 9 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

Selectie Ajax voor uitduel met Liverpool:

Doel: Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen,

Verdediging: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Jurriën Timber

Middenveld: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad

Aanval: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Lassina Traoré, Quincy Promes en Klaas-Jan Huntelaar.