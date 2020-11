WK-ster Papa Bouba Diop overleden op slechts 42-jarige leeftijd

Papa Bouba Diop is op 42-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse media in Senegal zondag. De voormalig controlerende middenvelder annex centrale verdediger stierf zaterdag nadat hij al enige tijd ziek was. Diop was een van de sterren van Senegal op het WK 2002 en stopte in 2013 als voetballer.

Diop vergaarde wereldroem tijdens het WK 2002. Hij maakte het allereerste doelpunt van het toernooi en bezorgde Senegal een 0-1 overwinning op Frankrijk, dat in de groepsfase al werd uitgeschakeld. Senegal reikte tot de kwartfinale, het beste resultaat ooit van het West-Afrikaanse land. Diop werd met drie doelpunten de toernooitopscorer van Senegal, ondanks dat hij opereerde vanaf het middenveld.

In totaal droeg Diop 63 keer het shirt van zijn land en maakte hij 11 doelpunten. Hij begon zijn clubcarière bij ASC Diaraf in Senegal en maakte in 1999 de oversteek naar Europa, door te tekenen bij de Zwitserse derdedivisionist Vevey. Na enkele maanden werd hij al opgepikt door Neuchâtel Xamax uit de hoogste divisie en vervolgens speelde Diop voor Grasshoppers, Lens, Fulham, Portsmouth, AEK Athene, West Ham United en Birmingham City.

Diop won meerdere prijzen tijdens zijn carrière als clubvoetballer. Met Grasshoppers werd hij in het seizoen 2000/01 kampioen van Zwitserland; met Portsmouth won de Senegalees in 2008 de FA Cup. Ook met AEK Athene pakte hij de nationale beker, in 2011, terwijl Diop in 2012 met West Ham promoveerde naar de Premier League. Met Senegal won Diop geen hoofdprijzen, al kreeg hij wel een zilveren medaille voor de tweede plaats op de Afrika Cup van 2002.