Perr Schuurs reageert na dikke zege van Ajax op geruchten over Liverpool

Ajax en Perr Schuurs wonnen zaterdagavond in de Eredivisie vrij eenvoudig van FC Emmen (0-5) en kenden daarmee een goede voorbereiding op de Champions League-wedstrijd van komende week tegen Liverpool op Anfield. De centrale verdediger ging in gesprek met verslaggever Kalum van Oudheusden van Voetbalzone in op de transfergeruchten rondom zijn persoon en vertelde ook wat hij vindt van de vergelijking met Matthijs De Ligt.



