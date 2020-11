City wint dankzij sublieme Mahrez eindelijk weer met grote cijfers

Manchester City heeft dankzij een comfortabele zege op Burnley de weg omhoog gevonden op de ranglijst in de Premier League. De manschappen van manager Josep Guardiola waren veel te sterk voor the Clarets, die vijf geldige treffers moesten incasseren: 5-0. Riyad Mahrez werd met drie doelpunten de absolute uitblinker van de wedstrijd. Erik Pieters viel in de 68ste minuut in bij Burnley.

In de zesde minuut was het al raak voor Manchester City, dat toesloeg met een vlijmscherpe counter. Kevin De Bruyne verlegde de bal vanaf de rand van de zestien naar de rechterflank, waar Mahrez in alle rust aannam en de verre hoek vond: 1-0. Ook het tweede doelpunt, dat zestien minuten later viel, kwam van de voet van Mahrez. De aanvaller ontving een verre inworp van Kyle Walker diep in het zestienmetergebied en begon aan een dribbel langs meerdere verdedigers. Na enkele schijntrappen rondde de Algerijn zijn prachttreffer af met een schot in de bovenhoek: 2-0.

Ook het derde doelpunt van Manchester City was van grote schoonheid. Op slag van rust legde De Bruyne de bal vanuit het middenveld bij de verre tweede paal, waar Benjamin Mendy het met een volley perfect afmaakte: 3-0. Zo ging City met een comfortabele voorsprong de rust in, die in de tweede helft nog verder werd uitgebouwd. Doelman Ederson moest nog wel redding brengen op een gevaarlijk schot van Jay Rodriguez, die het uit een afvallende bal probeerde.

Prachtig samenspel tussen de spelers van City leidde in de 67ste minuut tot de 4-0. Walker haalde op rechts de achterlijn en legde laag terug op Ferrán Torres, die met de rug naar het doel ploeggenoot Gabriel Jesus in staat stelde af te drukken: 4-0. Enkele minuten later wist Mahrez zijn hattrick te completeren. Dat was te danken aan een perfecte voorzet van Phil Foden, die door Mahrez met een harde kopbal tot doelpunt werd gepromoveerd: 5-0. Daarna werd nog een eigen doelpunt van doelman Bailey Peacock-Farrell afgekeurd wegens buitenspel van Gabriel Jesus en in de laatste minuut raakte Mahrez de paal.