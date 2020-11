Selfie in kist van Maradona dieptepunt op bizarre dag in Buenos Aires

Een medewerker van de uitvaartonderneming die verantwoordelijk is voor de uitvaart van Diego Maradona liet zichzelf op de foto zetten naast de kist van de Argentijnse voetballegende, tot grote woede van zijn leidinggevende. De werknemer is volgens onder meer de Daily Mirror per direct ontslagen. Matias Morla, de advocaat van Maradona, spreekt schande van de manier waarop er wordt omgegaan met het lichaam van zijn overleden cliënt.

"Ik zal de schurk die deze foto heeft gemaakt van Diego Maradona persoonlijk vinden", schrijft de verontwaardigde Morla in een verklaring op Twitter. "Iemand die verantwoordelijk is voor een dergelijke laffe daad zal daarvoor moeten boeten." De advocaat uitte donderdag al zijn ongenoegen over de gang van zaken in de laatste uren van Maradona, die overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Volgens hem kwam de medische hulp veel te laat op gang.

Het Argentijnse medium TNT Sport meldt overigens dat Maradona toestemming had gegeven om zijn lichaam te laten balsemen en tentoon te stellen voor het publiek. De nabestaanden van de overleden Argentijnse legende zou pas na zijn dood hebben vernomen dat Maradona documenten had getekend om hiervoor toestemming te geven. Zijn lichaam lag opgebaard in het presidentieel paleis in Buenos Aires en duizenden mensen bewezen hem de laatste eer. Wegens drukte en ongeregeldheden werd de uitvaart vervolgens met enkele uren uitgesteld.

Handelswijze in laatste uren Maradona wekt ergernis: ‘Dat is echt crimineel’

De advocaat van de Argentijnse legende wil een onderzoek. Lees artikel

Op verzoek van de familie werd het paleis enkele uren op slot gedaan, voornamelijk vanwege de enorme drukte die was ontstaan in de Argentijnse hoofdstad. Sommigen probeerden door de dranghekken te breken bij de Casa Rosada op het Plaza de Mayo, waar Maradona lag opgebaard. Tevens werd de ME bekogeld door de woedende menigte. De politie gebruikte rubberen kogels en traangas om de relschoppers op afstand te houden. Later mochten de duizenden mensen weer langs de kist van Maradona lopen, al mocht men er niet te lang over doen. In de nacht van donderdag op vrijdag zongen fans bij het presentieel paleis urenlang liederen om de overleden voetballer te eren.

Maradona werd begraven op op begraafplaats Jardin de Paz (Tuin van Vrede) in Buenos Aires, nabij zijn ouders. Bij de ceremonie mochten alleen familieleden en een aantal vrienden aanwezig zijn. De auto met de kist werd onder strenge beveiliging naar binnen gereden, terwijl buiten de begraafplaats duizenden mensen zich hadden verzameld. Veel bewonderaars, meestal met vlaggen, probeerden nog een glimp op te vangen van de grafkist van Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed.

In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt dit weekeinde een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Maradona. De KNVB, Eredivisie CV en de CED zijn gezamenlijk tot deze beslissing gekomen, zo klinkt het vrijdag. Ook voorafgaand aan de vriendschappelijke interland tussen de Oranje Leeuwinnen en de Verenigde Staten van vrijdagavond zal een minuut stilte worden gehouden.