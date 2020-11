Handelswijze in laatste uren Maradona wekt ergernis: ‘Dat is echt crimineel’

Matias Morla, de advocaat van de woensdag overleden Diego Maradona wil een officieel onderzoek laten instellen naar de doodsoorzaak. De jurist is met name geïnteresseerd in de laatste uren uit het leven van de Argentijnse voetballegende, zo blijkt uit een verklaring van Morla op de sociale media. Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.

"Het is niet uit te leggen dat mijn vriend gedurende twaalf uur geen enkele medische zorg heeft ontvangen", stelt de boze Morla in het donderdag afgegeven persbericht. Volgens de advocaat van Maradona duurde het woensdag veel te lang voordat er een medisch team kwam opdraven. "Het duurde meer dan een half uur voordat de ambulance er was, dat is echt crimineel lang. Deze manier van doen mag niet over het hoofd gezien worden. Ik wil daarom ook dat er een onderzoek wordt ingesteld."

Maradona werd begin november met medische klachten opgenomen in het ziekenhuis, waarna een hersenoperatie volgde. Op woensdag 11 november mocht de voormalig wereldkampioen naar zijn huis in Buenos Aires om daar te herstellen. Verschillende Argentijnse media melden dat Maradona sindsdien 24 uur per dag zorg ontving in zijn woning, al is daar in de optiek van Morla geen enkele sprake van.

Een woordvoerder van de famllie van Maradona heeft inmiddels verklaard dat de oud-voetballer deze donderdag al wordt begraven. De plechtigheid vindt plaats op begraafplaats Jardin de Paz (Tuin van Vrede), in een buitenwijk van Buenos Aires. Hier liggen ook de ouders van Maradona begraven. Er is in Casa Rosada, het presidentieel paleis in de Argentijnse hoofdstad, een wake geweest, een bijeenkomst die donderdagochtend werd bezocht door vrienden en familie. Buiten het gebouw hadden intussen tienduizenden fans van Maradona zich verzameld om hun held de laatste eer te bewijzen.

Diego Maradona op zestigjarige leeftijd overleden

De Argentijnse voetballegende overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Lees artikel