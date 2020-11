Het toptalent van Braga dat wordt gezien als de Portugese Virgil van Dijk

David Carmo is dit kalenderjaar doorgebroken in het eerste elftal van SC Braga en met zijn spel heeft de 21-jarige verdediger de interesse gewekt van verschillende grote clubs uit Europa. In eigen land wordt hij vanwege zijn verschijning vergeleken met Virgil van Dijk, al lijkt hij op voetballend gebied nog ver verwijderd te zijn van het niveau van de Liverpool-verdediger. Manchester United heeft het oog op Carmo laten vallen, maar de Premier League-club is niet de enige partij met interesse.

De Portugese centrumverdediger hikte al enige tijd tegen het eerste elftal aan toen hij op 17 januari van dit jaar als twintigjarige zijn debuut maakte als invaller in de uitwedstrijd tegen FC Porto (1-2). Sindsdien is het snel gegaan met het talent, dat zich in de kijker heeft gespeeld bij de scouts van de Europese top. Waar de ene na de andere talentvolle aanvaller de laatste jaren is doorgebroken, blijken clubs meer moeite te hebben met het vinden van een goede en tevens betaalbare verdediger. Doordat de spoeling op de transfermarkt dun is, zijn de prijzen de laatste jaren omhoog geschoten. Liverpool moest bijvoorbeeld een kleine 85 miljoen euro neertellen voor Van Dijk, terwijl Manchester United er nog een schepje bovenop deed en omgerekend 87 miljoen euro betaalde aan Leicester City voor Harry Maguire. Vooralsnog lijkt het erop dat United teveel heeft betaald voor de 27-jarige mandekker. De investering die the Reds deden met het aantrekken van Van Dijk heeft zich echter al wel uitbetaald. De aanvoerder van het Nederlands elftal is uitgegroeid tot een van de beste verdedigers ter wereld en leverde een belangrijke bijdrage aan het winnen van de Champions League (2019) en Premier League (2020).

Clubs zoeken massaal naar ‘de nieuwe Van Dijk’ en hopen er in een vroeg stadium bij te zijn waardoor de transfersom vele malen lager uitvalt dan bij de Nederlander het geval was. Een van de potentiële verdedigende supersterren is Braga-verdediger Davdi Cormo. Sinds hij vorig seizoen doorbrak in Portugal zijn de kritieken lovend. Hoewel hij in juli pas zijn 21ste verjaardag vierde, heeft hij in eigen land de aandacht op zich gevestigd gekregen door zijn indrukwekkende spel in het team van Carlos Carvalhal. Mede dankzij zijn inbreng mag Braga zich momenteel de nummer twee van de Portugese competitie noemen. Het is dan ook geen verrassing dat scouts van Europa’s grootste clubs wekelijks voor hem op de tribune zitten. In de Engelse media wordt Manchester United genoemd als grootste kandidaat om Carmo in te lijven. United is echter niet de enige club met serieuze interesse; naar verluidt volgen ook andere Premier League- en Europese clubs zijn ontwikkeling op de voet.

Gezien het postuur van Carmo (1.96 meter) en de manier waarop hij positie kiest in het veld is het niet vreemd dat hij wordt vergeleken met Van Dijk (1.93 meter). Toch is het niet vanzelfsprekend dat de Portugees jeugdinternational zijn grote doorbraak in het voetbal heeft beleefd. Op dertienjarige leeftijd moest hij de jeugdopleiding van Benfica verlaten. De Portugese grootmacht vond hem als tiener te klein en men had niet de verwachting dat hij qua lengte genoeg zou groeien om de top te bereiken. Goal schrijft dat Carmo het zwaar heeft gehad met het besluit van Benfica. Met de steun van zijn ouders, die beiden een verleden hebben als profbasketballers, wist hij zich weer op te richten en zijn droom na te jagen. Hij speelde bij Anadia en Sanjoanense, twee kleine Portugese clubs, waarna hij in 2015 werd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Braga. Hij kwam terecht in een team met Francisco Trincão, die afgelopen zomer voor een bedrag van 31 miljoen euro de overstap maakte naar Barcelona.

In de jeugd van Braga verliep zijn ontwikkeling voortvarend. Hij viel op met zijn verdedigende kwaliteiten en behoorde steevast tot de beteren van zijn lichting. Carmo doorliep zonder problemen de jeugdopleiding van Braga en kwam in het seizoen 2018/19 terecht in het tweede elftal. In dat team was hij een vaste basisklant en aan het einde van het seizoen mocht hij ruiken aan het grote werk bij de hoofdmacht. Tot een debuut kwam het toen nog niet, maar daar kwam vorig seizoen verandering in. “David Carmo heeft me verrast”, vertelde hoofdtrainer Carvalhal in oktober op de clubwebsite. “Ik had voorheen nooit zijn potentie gezien. Hij is een speler met veel meer kwaliteit dan ik eerder dacht.” Door zijn sterke ontwikkeling lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Carmo het Estadio Municipal de Braga achter zich laat. AS Roma heeft al een serieuze poging gewaagd om hem over te nemen.

Afgelopen zomer had Roma moeite om Chris Smalling definitief over te nemen van Manchester United en dus keek het verder. De club uit de Serie A deed een voorstel aan Braga om Carmo in te lijven. De Italianen wilden hem in eerste instantie op huurbasis naar het Stadio Olimpico halen, met een verplichte koopoptie van vijftien miljoen euro in de zomer van 2021. Uiteindelijk besloot Braga om het voorstel af te wijzen. De club heeft veel vertrouwen in de centrumverdediger en is van mening dat hij veel meer waard is. Daarom werd Carmo een nieuw contract aangeboden. Voorafgaand aan de afgelopen interlandperiode zette hij zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract. In de verbintenis is een afkoopsom van veertig miljoen euro opgenomen. “Ik wil mezelf geen voorbeeld noemen”, zei Carmo na het tekenen van zijn nieuwe contract. “Maar dit is wel het bewijs dat alles mogelijk is wanneer je hard werkt en de voorwaarden binnen en buiten het veld goed zijn.”

Carmo maakt deel uit van een sterke Portugese lichting. Hij was een belangrijke schakel in Portugal Onder-19 dat in 2018 het jeugd-EK won. Nadat hij ontbrak in de basis in de eerste groepswedstrijden, kwam en bleef hij in het team. Zo speelde hij de volle 120 minuten in de gewonnen finale tegen Italië. De verwachting is dat het niet lang meer zal duren voordat hij zich ook bij de nationale ploeg mag melden. Pepe (37) en José Fonte (36) zijn op hun retour, waardoor er op termijn ruimte komt in de selectie. Toch is er nog genoeg ruimte voor verbetering voor deze ruwe diamant. Hij schuwt de tackle niet en gaat daarin soms nog over de schreef. Dit seizoen pakte hij in acht wedstrijden in alle competities al vijf gele kaarten en een directe rode kaart. Daar zal hij zich nog in moeten verbeteren, tenzij hij in de voetsporen van Pepe wil treden.

Niet alleen in de Portugese competitie maakt Carmo een goede indruk, dat doet de speler namelijk ook in de Europa League. Eerder deze maand sprak Leicester City-manager Brendan Rodgers in aanloop naar het duel met Braga (4-0) lovend over de verdediger. Hij denkt dat Carmo een speler is die het in zich heeft om de stap te maken naar de Premier League. “Hij is jong en beschikt over een uitstekend profiel: hij is groot, sterk en agressief”, aldus Rodgers. “Hij beschikt over alle voorwaarden om in de Premier League te spelen. Portugal produceerde al veel fantastische spelers voor de Premier League en hij is geen uitzondering. Hij is misschien wel de volgende die de stap gaat maken. Met nog een paar verbeteringen zal hij geen problemen hebben om in de Premier League te spelen.” Het valt te bezien waar hij zich verder gaat ontwikkelen. Als hij op deze voet verdergaat lijkt hij ondanks zijn doorlopende contract onhoudbaar voor Braga. Volgens The Athletic zijn er tien clubs in Europa met serieuze interesse. Toch lijkt hij voorlopig op zijn plek te zitten: “Braga is een grote club en wij mogen ons een van de beste teams in Portugal noemen”, aldus Carmo.