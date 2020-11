Hoe Neuer woensdag eerder dan Cristiano Ronaldo een CL-mijlpaal bereikte

Bayern München plaatste zich woensdagavond voor de knock-outfase van de Champions League. Het team van trainer Hansi Flick was met 3-1 te sterk voor Red Bull Salzburg en daar had Manuel Neuer een groot aandeel. De 34-jarige doelman werd in de slotfase weliswaar gepasseerd door Megim Berisha, maar met liefst tien reddingen zorgde Neuer ervoor dat de wedstrijd geen andere afloop kende voor der Rekordmeister.

Met name de dubbele redding van Neuer op pogingen van Berisha en Enock Mwepu ging viraal. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden en het eerste duel ook in een 2-6 zege eindigde, was Salzburg de enige ploeg die er in de laatste vier seizoenen niet één maar twee keer in slaagde om minimaal achttien pogingen op het doel van de Champions League-winnaar van vorig jaar te ondernemen: achttien in Oostenrijk en eentje meer woensdag in Beieren. Tien daarvan gingen daadwerkelijk op doel en dus had het duel heel anders kunnen aflopen, ook omdat Marc Roca na 66 minuten zijn tweede gele kaart kreeg.

De samenvatting van Bayern München - Red Bull Salzburg

“Manuel keept al meer dan een jaar op voortreffelijke wijze”, benadrukte Flick na afloop in gesprek met Sky. “Met Neuer onder de lat wordt het doel voor een aanvaller kleiner en kleiner. Hij verkeert in de vorm van zijn leven. Hij is een waanzinnige professional en is zeer gefocust op presteren.”

Neuer is na woensdagavond de eerste voetballer ooit met minimaal vijftien zeges op rij in de Champions League. De doelman hield tot woensdag gelijke tred met ploeggenoot Joshua Kimmich, die door blessureleed voorlopig niet van de partij zal zijn. Cristiano Ronaldo won dinsdagavond met Juventus met 2-1 van Ferencvaros en staat net als Kimmich op veertien opeenvolgende zeges in het Europese miljardenbal.