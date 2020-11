‘Ze zagen met Van der Vaart een niveau dat ze nog nooit hadden gezien’

Rafael van der Vaart koos in de nadagen van zijn actieve loopbaan voor een avontuur bij FC Midtjylland, woensdagavond de opponent van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Een doorslaand succes werd de Deense episode van zijn carriere niet, al klinken er ook andere geluiden. Voorzitter Rasmus Ankersen is juist blij dat hij Van der Vaart bij zijn club heeft meegemaakt.

"We huurden Rafael. Real Betis betaalde zijn salaris. We namen geen enkel financieel risico met hem", reconstrueert Ankersen in een interview met de Volkskrant. "Hij heeft weinig gevoetbald en tijdens wedstrijden niet zo veel indruk achtergelaten, maar toch ben ik blij dat hij bij ons is geweest. We wilden heel graag een speler uit de absolute top halen, alleen al om onze vaak jonge spelers met een echte topper te confronteren. Dat heeft Rafael vooral op de training aangetoond. Ze konden van dichtbij een niveau aanschouwen dat ze nog nooit hadden gezien." Van der Vaart kwam uiteindelijk tot twintig duels in het shirt van FC Midtjylland en speelde later ook nog kort voor Esbjerg FB.

Ankersen kijkt sowieso graag over de grens. Hij noemt Ajax bijvoorbeeld een club ‘met grote slagkracht op de transfermarkt'. De Midtjylland-voorzitter zet zijn club graag af tegen gevestigde namen uit de Europese voetbalwereld. "Vorig seizoen, toen we ruim bovenaan stonden en nieuwe inspiratie zochten, bedachten we een nieuwe ranglijst. We gingen ons vergelijken met clubs als Lazio, Club Brugge en Slavia Praag, min of meer vergelijkbare clubs in het buitenland. We maakten een virtuele ranglijst en legden de resultaten van die clubs naast die van ons."

In Denemarken is FC Midtjylland inmiddels uitgegroeid tot een topclub. De drie landstitels in de afgelopen zes jaar zijn daar het bewijs van. "Terwijl ons spelersbudget twaalf miljoen euro is, aanmerkelijk minder dan dat van de clubs in Kopenhagen", aldus de trotse Ankersen. "We zijn de grote clubs van ons land voorbij gestreefd, mede door anders te denken. We willen nu commercieel nog meer uit de mogelijkheden halen, door nauwe samenwerking met bedrijven. Om onze kennis ter beschikking te stellen aan ontwikkelingen buiten het voetbal", zo besluit de ambitieuze bestuurder.