‘Barcelona is door mijlpaal in Madrid nog eens miljoenen kwijt’

Barcelona is nog eens vijf miljoen euro kwijt aan Ousmane Dembélé, zo weet Kicker maandag te melden. De Franse vleugelaanvaller speelde zaterdag tegen Atlético Madrid (1-0 nederlaag) zijn 75ste wedstrijd namens de Catalanen en een clausule in zijn contract zorgt ervoor dat het miljoenenbedrag moet worden overgemaakt naar Borussia Dortmund, de club die Dembélé in 2017 verkocht aan Barcelona.

Bij de honderdste wedstrijd van Dembélé ontvangt Dortmund wederom een miljoenenbedrag vanuit Barcelona, zo voegt het Duitse medium, dat rept over een 'warme geldregen' daaraan toe. De buitenspeler maakte drie jaar geleden voor een basisbedrag van 105 miljoen de overstap naar de Catalaanse grootmacht. De transfersom is inmiddels opgelopen naar 130 miljoen euro en door verschillende bonussen kan het totale bedrag uitkomen op 148 miljoen euro.

Het is een tegenslag voor Barcelona op financieel gebied, al was al langer bekend dat men bij de mijlpaal van Dembélé tegen Atlético nog eens miljoenen moest overmaken richting Duitsland. Vorige week kreeg de club te horen dat de salarislimiet met ingang van volgend seizoen drastisch omlaag gaat. 382,7 miljoen euro uitgeven aan spelerssalarissen voor de A-selectie, een daling van maar liefst 288 miljoen euro (41 procent). In de huidige situatie werkt de leiding van Barcelona namelijk met een limiet van 671 miljoen euro.

Dembélé kwam tot dusver tot 83 wedstrijden voor Barcelona. een aantal dat veel hoger had kunnen liggen. Het dienstverband van de vleugelaanvaller in het Camp Nou wordt namelijk gekenmerkt door blessureleed. Tegen Atlético liep Dembélé een schouderblessure op en het is afwachten wanneer trainer Ronald Koeman weer over hem kan beschikken.