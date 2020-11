Ronaldo denkt aan spectaculaire terugkeer

Manchester City is niet langer in de markt voor Lionel Messi. Het jaarsalaris wat de aanvaller momenteel verdient bij Barcelona, naar verluidt honderd miljoen euro, is een te groot struikelblok, voor the Citizens . (Sky Sports)

Manchester City wil Gabriel Jesus een megacontract voorleggen. Met de nieuwe deal bij the Citizens strijkt de veelzijdige aanvaller omgerekend 170.000 euro per week op, een verdubbeling van zijn salaris. (Daily Star)