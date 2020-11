Pol van Boekel werd ‘een hoek ingeduwd’ door Serdar Gözübüyük

Pol van Boekel is misschien wel de meest besproken man na de competitiewedstrijd tussen FC Twente en PSV. De scheidsrechter kende aan beide ploegen een discutabele strafschop toe; namens PSV miste Eran Zahavi vanaf elf meter, maar Danilo was voor FC Twente wel trefzeker vanaf de stip. Beide strafschoppen waren veelbesproken, maar met name over de penalty van PSV was veel te doen. Na afloop erkent Van Boekel dat hij een fout heeft gemaakt door de penalty toe te kennen aan PSV.

Van Boekel bekeek op advies van videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük beelden van een duel tussen Jesse Bosch en Noni Madueke, zag dat Bosch met zijn schoen landde op de voet van Madueke en wees naar de stip. Wat hij aan de zijlijn echter niet opmerkte, was dat Bosch eerst de bal wegtikte alvorens op de voet van Madueke te belanden. In gesprek met FOX Sports blikt de scheidsrechter terug op het moment. "In het veld zie ik dat er eerst contact plaatsvindt, ongeveer ter hoogte van de knie. Vervolgens zet hij (Madueke, red.) ook nog enkele stappen, dus ik vind het geen strafschop waard. We spelen een tijdje door en dan krijg ik het signaal van Serdar om het spel stil te leggen en naar de kant te gaan."

"Dan ga je kijken en ben je verrast, want je denkt het altijd goed gezien te hebben. Aan de zijkant krijg ik het beeld te zien van het tweede moment: voet op voet. Dat krijg ik vanuit een paar hoeken te zien. Op het moment dat je dat vanuit een paar hoeken en met een stilstaand beeld te zien krijgt, kun je bijna niet anders dan een strafschop geven. Als je dat bewijs hebt, waarom zou ik dan eigenwijs moeten zijn? Het is dan een strafschop", stelt Van Boekel. "Wat ik eigenlijk gemist heb, is dat Bosch eerst de bal speelt. Vervolgens komt de voet op de voet. In de rust zag ik het rustig met een kopje thee en concludeerde ik dat ik achteraf geen strafschop zou hebben gegeven."

"Je wordt naar de kant gestuurd voor een grote fout en je gaat ervan uit dat ze dat in Zeist goed bekeken hebben. Dat advies volg je op. Maar als ik voor het scherm gezien had dat Bosch eerst de bal gespeeld had, had ik geen strafschop gegeven", erkent de arbiter. In februari 2019 noemde Van Boekel het bekijken van videobeelden een 'mindfuck' na het terugdraaien van een penalty in een competitieduel tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen. Zou hij hetzelfde woord nu weer toepassen? "Zo kun je het wel noemen. Je gaat naar het scherm toe in de veronderstelling dat je een grote fout gemaakt hebt. Dan rijg je informatie en de beelden te zien. Dan word je eigenlijk in een hoek geduwd van: strafschop geven. Je hebt niet de rust om te zeggen 'ik bekijk het vanuit een andere hoek' of 'wat gebeurt er eigenlijk met die bal?'. Je bent te veel gefocust op de informatie die je krijgt van de VAR. Dat is een beetje die mindfuck. Dan neem je de verkeerde beslissing."

Bosch, de veroorzaker van de penalty, hoorde in de rust al van Van Boekel dat de arbiter ernaast zat. "Via via hoorde ik zelfs dat hij alleen het beeld heeft gezien waarbij ik de speler van PSV op de voet ging staan. Maar dat was niet de totale actie. Daarvoor speelde ik zuiver de bal. Ik kan toch moeilijk mijn voet eraf halen als ik doorzwaai", vertelt de middenvelder aan TC Tubantia. "Het was absoluut geen penalty. Maar gelukkig hebben we een geweldige keeper. Ik geloof in het lot. Het was geen penalty, dus ging ie mis."

De strafschop leidde tot veel onbegrip en hetzelfde geldt voor de penalty die FC Twente na iets meer dan een uur kreeg. Wout Brama vuurde een afvallende bal richting doel en Cody Gakpo draaide een kwartslag, alvorens de bal met de linkerarm te raken. Zijn armen waren redelijk in de buurt van het lichaam, maar er volgde toch een penalty en een gele kaart. Naar die strafschop wordt Van Boekel niet gevraagd, maar op sociale media klinkt wel kritiek. “Waar moet Gakpo zijn arm dan houden?”, vraagt analist Kenneth Perez zich af op Twitter. Bruggink spreekt naast de lijn bij FOX Sports van een ‘raar penaltymoment’, maar begrijpt waarom de penalty is toegekend.

“Ik vind het echt een waardeloze regel. Volgens de regel is het een penalty. Ik vind dat het geen penalty zou moeten zijn.” Denzel Dumfries betreurt de gegeven strafschop ook. “Het is gezichtsbescherming. Jammer. Het zijn kostbare punten”, concludeert de rechtsback van PSV voor de camera van de betaalzender. Trainer Roger Schmidt van PSV zegt lachend 'niet te weten' of er een regel is. "Kan je hem uitleggen? Het is een beetje dwaas, er worden te veel strafschoppen gegeven voor hands. Maar de scheidsrechter heeft ertoe besloten. Volgens mij is het de regel. Het is moeilijk om de bal met de arm te ontwijken als je draait of het schot wilt blokkeren. Beide strafschoppen waren niet honderd procent duidelijk."