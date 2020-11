Berghuis: ‘Ik wil er niet veel over zeggen, maar na ‘Zagreb’ ging ik nadenken’

Steven Berghuis heeft de afgelopen weken geoefend op het nemen van strafschoppen. De aanvaller van Feyenoord benutte zondagmiddag twee penalty's in de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3) en staat daarmee op zes rake strafschoppen in het seizoen 2020/21 in de Eredivisie. Dat hij vorige maand in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb (0-0) faalde vanaf elf meter, ging Berghuis echter niet in de koude kleren zitten.

Tijdens een interview met FOX Sports merkt analist Mario Been op dat Berghuis zijn strafschoppen tegen Fortuna 'beheerst' en 'geplaatst' nam, en 'niet zo hard'. "Ik wil er niet te veel over vertellen, maar nadat ik miste tegen Zagreb ging ik nadenken, analyseren en trainen. Je probeert een complete voetballer te worden", legt de international van Oranje uit. Hij is niet alleen blij met zijn eigen goals, maar ook met het zondagsschot van Marcos Senesi waar de 1-1 uit voortkwam. "Dat is wat je nodig hebt op zo'n moment. Het kantelt de hele wedstrijd en het gevoel bij ons. Het was een supergoal."

Feyenoord kwam vroeg op achterstand en incasseerde in de twaalfde minuut een rode kaart, toen Orkun Kökcü van het veld werd gestuurd. Dankzij de wereldgoal van Marcos Senesi en de rake strafschoppen van Berghuis werd het desondanks 1-3. "Wat ik heel frappant vond, was dat ze beter gingen voetballen met een man minder", stelt analist Kenneth Perez in de studio. "Het was twee tegen drie was op het middenveld, maar Jens Toornstra speelde heel lekker. Hij kwam achterin én voorin helpen. Hij verdedigde goed; het scheelt nogal of je op dat moment met 2-1 achter komt”, doelt Perez op een moment in de slotfase van de eerste helft: Toornstra was als laatste man overgebleven bij Feyenoord en won een één-op-één-duel van Emil Hansson, die door een lange bal van keeper Yanick van Osch was weggestuurd.

"Op het middenveld ging het best wel lekker met twee tegen drie. Dat was best opvallend", aldus de Deen. De veer- en wilskracht van Feyenoord leidde bij collega-analist Kees Kwakman tot enig onbegrip. "We zagen een paar weken geleden de wedstrijd tegen RKC Waalwijk... Het steekt me een beetje dat het nu kan met tien man”, zegt Kwakman. Feyenoord speelde op 25 oktober met 2-2 gelijk bij RKC. Met elf man maakte de ploeg van Advocaat toen een minder geïnspireerde indruk dan nu met tien man het geval was. “Ik zag ze vandaag zelfs druk zetten en met de achterhoede op de middenlijn verdedigen. Als het móét tegen Fortuna kan het wel, maar uit bij RKC niet? Daar geloof ik niet in. Ik denk dat deze ploeg veel meer kan als ze erin geloven en erop trainen."