Marciano Vink na zege van Ajax: ‘Hij speelde een beetje in de Frenkie-rol’

Ryan Gravenberch maakte zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo (5-0) een goede indruk op Marciano Vink. Hoewel de Amsterdammers de doelpunten aaneenregen, bleef Gravenberch volgens de analist van FOX Sports gedisciplineerd spelen op het middenveld. Ook over het optreden van Zakaria Labyad, die tweemaal scoorde, is Vink relatief goed te spreken. Hij denkt dat Labyad 'voor veel dingen tekort komt', maar een bruikbare speler kan zijn in wedstrijden tegen opponenten als Heracles.

Voorafgaand aan de wedstrijd nam Vink zich voor om het optreden van Gravenberch in de gaten te houden. "Ik heb gekeken naar zijn bereidheid om gedisciplineerd te voetballen. Ik vond dat hij dat echt wel deed. Vooral in de tweede helft zag je dat hij een beetje rond de middencirkel bleef hangen als Ajax vol in de aanval was. Hij keek goed om zich heen", merkt de voormalig verdediger van onder meer Ajax en PSV op. "Op de momenten waarop hij kon aansluiten bij het zestienmetergebied, was hij er ook."

Vink wijst bijvoorbeeld naar de manier waarop het laatste doelpunt van de wedstrijd viel. Doelman Michael Brouwer verwerkte een schot van Ryan Gravenberch onvoldoende en bood daarmee Labyad de mogelijkheid om vanuit de rebound zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen. "Ik vond Gravenberch verrassend goed. Hij schoot goed, hard met de binnenkant richting de hoek. Daardoor moest de keeper duiken en kon Labyad de rebound binnenschieten. Ik vond hem vandaag heel rustig en relaxed. Aan de linkerkant bood hij zich aan, een beetje in de Frenkie-rol: opdribbelen, de mensen tussen de linies zoeken..."

Ryan Gravenberch in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Vink las deze week een interview van Gravenberch op de officiële website van Ajax, waarin hij zei een voorbeeld te nemen aan Frenkie de Jong. Tijdens het trainingskamp van Oranje lette hij deze maand goed op de middenvelder van Barcelona. "Ik houd van spelers die risico in hun spel leggen en dat doet hij. Hij neemt initiatief, blijft rustig aan de bal en heeft veel zelfvertrouwen. Dat vind ik mooi om te zien. Ik durf dat soort risico’s ook al wel een beetje in mijn spel te leggen, maar het kan nog wel meer", zei Gravenberch. “Dan zijn dit natuurlijk wel de wedstrijden waarin je dat soort dingen kunt proberen”, weet Vink. “Tegen FC Midtjylland of Liverpool worden er misschien andere dingen gevraagd.”

"Frenkie is zo ver dat hij het ook in die wedstrijden doet, maar laat Gravenberch dat soort dingen in deze wedstrijden uitproberen", adviseert Vink. Na de wedstrijd herhaalt Gravenberch dat hij zich spiegelt aan De Jong. "Ja, Frenkie de Jong speelde bij Ajax ook in zo’n rol en ik doe het een beetje hetzelfde als uitzakkende middenvelder. Dat is eigenlijk mijn spel”, reageert Gravenberch op de uitspraken van Vink. “Het ligt mij wel, dan heb ik het spel voor me en kan ik vanaf daar bepalen wat ik ga doen. Daar houd ik wel van. Ik ben nog geen Frenkie de Jong, dat hoeft ook niet. Ik zei laatst al dat ik graag naar Frenkie kijk, hij speelt met lef en daar houd ik wel van. De dingen die hij goed doet, probeer ik op te pikken."

Labyad kwam na 35 minuten voor het eerst tot scoren: hij schoot bij de eerste paal een ingestudeerde hoekschop van Dusan Tadic tegen de touwen. Vink is niet onverdeeld lovend over de creatieveling. "Soms zoekt hij een te moeilijke oplossing. Dan zie je ook een lichtelijke frustratie bij hem. Ik zag hem een paar keer met zijn handen omhoog op momenten waarop het niet liep. Maar hij heeft natuurlijk ook mooie momenten, waaronder de twee vrije trappen. De keeper haalde die fantastisch eruit. Maar hij staat voor een nummer 10 ook vaak op de goede plekken. Ik denk dat hij best wel wat voor Ajax kan betekenen, als hij groeit in die rol. Ik denk dat hij voor veel dingen tekort komt, maar dat je in zulke wedstrijden wel een heel goede hebt aan Labyad.