Gravenberch genoot van Oranje-international: ‘Dat vind ik mooi om te zien’

Ryan Gravenberch mocht zich afgelopen week voor het eerst bij Oranje melden, als vervanger van de met een positieve coronatest afgehaakte Tonny Vilhena. In een interview op de website van Ajax laat de achttienjarige middenvelder weten dat hij een ‘leuke week’ heeft gehad bij het Nederlands elftal. Gravenberch zegt vooral met speciale aandacht naar het spel van Frenkie de Jong te hebben gekeken, daar de middenvelder van Barcelona bepaalde elementen in zijn spel heeft die hij graag zou willen oppikken.

“Ik heb echt een hele leuke week gehad. Ik kwam terecht in een hele hechte groep. Je ziet dat iedereen goed met elkaar is en daarom kon ik er ook met iedereen wel een beetje optrekken. Bij het eten zijn geen vaste zitplekken, dus je zit ook steeds naast verschillende mensen”, zegt Gravenberch. De middenvelder geeft aan dat hij van spelers houdt die ‘risico in hun spel leggen’. “En dat doet Frenkie. Hij neemt initiatief, blijft rustig aan de bal en heeft veel zelfvertrouwen. Dat vind ik mooi om te zien.”

“Ik durf dat soort risico’s ook al wel een beetje in mijn spel te leggen, maar het kan nog wel meer. Soms moet ik natuurlijk ook een beetje voorzichtiger zijn, maar waar ik kan passeren, moet ik ook passeren. Daar moet ik in variëren. Maar ik houd natuurlijk wel van die momenten, van acties en wegdraaien”, gaat de middenvelder van Ajax verder. Zijn ouders noemen hem nog geregeld een ‘slome gozer’. “Dat het even duurt voor ik opsta, maar dat het dan ook echt goed op gang komt. In het veld moet je altijd alert zijn. Heel soms heb ik nog wel eens een klein slaapkop-momentje, maar dat gaat steeds beter.”

“Soms denk je als jonge jongen op het middenveld misschien te aanvallend. Als je dan met te veel man naar voren gaat, kan dat wel eens mis gaan”, zo is Gravenberch kritisch op zijn eigen spel. De jongeling, die dit seizoen voorlopig negen wedstrijden speelde, erkent dat Ajax voor de interlandperiode in een goede flow zat. Komende zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. “We praten veel meer met elkaar. In het veld is de communicatie verbeterd, en daardoor gaan allerlei andere dingen ook beter. Bijvoorbeeld in het druk zetten.”