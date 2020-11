Piqué loopt flinke schade op; Sergi Roberto twee maanden aan de kant

Het kalenderjaar van Sergi Roberto zit erop. De rechtsback van Barcelona deed zaterdagavond weliswaar negentig minuten mee in het verloren competitieduel met Atlético Madrid (1-0), maar is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Barcelona meldt zondagmiddag via de officiële kanalen dat Sergi Roberto een spierscheur in zijn rechterbovenbeen heeft opgelopen en circa twee maanden aan de kant staat. Vermoedelijk staat Gerard Piqué nog langer aan de kant, al doet Barcelona geen uitspraken over de duur van zijn absentie.

Sergi Roberto moet zich dus richten op een rentree in januari. Hij mist in ieder geval de resterende groepswedstrijden in de Champions League tegen Dynamo Kiev (24 november), Ferencváros (2 december) en Juventus (8 december), evenals de competitiewedstrijden tegen Osasuna (29 november), Cádiz (5 december), Levante (13 december), Real Sociedad (16 december), Valencia (19 december), Real Valladolid (22 december), Eibar (30 december), Huesca (3 januari), Athletic Club (6 januari) en Granada (10 januari).

De afwezigheid van Sergi Roberto is een grote tegenvaller voor trainer Ronald Koeman. De vleugelverdediger, ook inzetbaar als middenvelder, had dit seizoen in zeven van de acht competitiewedstrijden een basisplaats. In totaal kreeg hij speeltijd in tien van de elf officiële wedstrijden die Barcelona dit seizoen afwerkte. Mogelijk zal Koeman door de blessure van Sergi Roberto de komende weken een beroep doen op Sergiño Dest, die in de afgelopen drie competitieduels op de bank zat.

De club maakt verder bekend dat Gerard Piqué schade aan binnenband en de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft opgelopen. De verdediger van Barcelona raakte na een uur spelen geblesseerd toen Ángel Correa ongelukkig op zijn been viel. Piqué ging naar de grond, kermde van de pijn en liet zich al huilend vervangen door Dest. Spaanse media hielden rekening met een absentie van zes tot acht weken als het slechts zou gaan om lichte schade aan de kruisband, maar de blessure lijkt dus ernstiger. Samuel Umtiti en Ronald Araujo zitten ook in de lappenmand, waardoor Clement Lenglet de enige overgebleven fitte centrumverdediger is; vermoedelijk zakt Frenkie de Jong daarom terug naar de defensie.