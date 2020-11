Wim Kieft: ‘Ik denk dat hij ooit in de voetsporen van Hakim Ziyech kan treden’

Wim Kieft denkt dat Calvin Stengs ooit in de voetsporen van Hakim Ziyech kan treden. De aanvaller van AZ kwam in de interlands tegen Spanje (1-1) en Bosnië en Herzegovina (3-1) als invaller binnen de lijnen en verscheen in en tegen Polen (1-2) aan het startsignaal. Het zullen in de optiek van Kieft ‘tien geweldige dagen bij Oranje’ zijn geweest voor Stengs. “Dit zijn voor zijn ontwikkeling hele nuttige wedstrijden, trainingen en trainingskampen”, vertelt Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Kieft doelt vooral op de aanwezigheid van meer ervaren Oranje-internationals. “Hij kan van Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong het meeste leren. Van het tempo, de handelingssnelheid en het hoge verwachtingspatroon waar zij iedere wedstrijd mee te maken krijgen en aan moeten voldoen (…) Daarnaast moet Stengs simpel luisteren en observeren, wat zulke topspelers doen. Ook buiten het veld. Hoe ze met hun lichaam omgaan, met de druk en wat ze er allemaal voor doen en laten.”

“Want wat Depay en Wijnaldum presteren, hoeveel wedstrijden ze spelen, topwedstrijden, allemaal onder de meeste weerstand, in een hoog tempo en zo dynamisch, is bijzonder. Die twee zijn altijd in beweging en in de kleine ruimte zijn ze verder dan Stengs.” Kieft is benieuwd hoe Stengs bij AZ omgaat met zijn Oranje-ervaringen waar alles in een hogere versnelling ging. “In Alkmaar is hij de standaard, de beste speler. Neemt Stengs al z’n bagage van het Nederlands elftal mee naar AZ om daar de lat hoger te leggen voor zichzelf en z’n medespelers? Of doet hij daar een stapje terug?"

“Het eerste zou moeten, maar misschien is dat in deze fase van z’n carrière te veel gevraagd. Wellicht heeft hij tien dagen op z’n tenen gelopen bij het Nederlands elftal. Al geloof ik dat persoonlijk niet.” Kieft vindt dat Stengs meer power moet krijgen en constanter moet presteren. “Hij kan zich spiegelen aan iemand als Hakim Ziyech. Die speelt een tempo hoger en is fysiek verder. Wel speelt leeftijd daar een grote rol in en Ziyech heeft al een traject afgewerkt langs SC Heerenveen, FC Twente en Ajax alvorens bij Chelsea te tekenen. Toch kan Stengs ooit in zijn voetsporen treden.”