Glynor Plet vergroot zorgen van kwakkelend FC Dordrecht

Telstar heeft FC Dordrecht donderdagavond dieper in de problemen geduwd. In het eigen Telstar Stadion won de ploeg van trainer Andries Jonker met 2-0 van het FC Dordrecht van interim-trainer Ben Kinds, die na een coronabesmetting terug was op de bank. Glynor Plet maakte beide doelpunten. Telstar staat nu achtste in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Dodrecht met vijf punten onderaan blijft staan.

Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam in Velsen. De eerste serieuze kans was na 27 minuten voor Gianni dos Santos, die de bal niet langs doelman Jasper Schendelaar wist te schuiven na balverlies van Telstar. In de laatste minuut van de eerste helft voorkwam doelman Anthony Swolfs met een goede redding dat Shayne Pattynama er aan de overzijde 1-0 van maakte uit een kopbal.

In de tweede helft trok de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe. Telstar nam het initiatief en opende de score via Plet, die alert was in de rebound nadat een schot van Redouan El Yaakoubi werd gekeerd door Swolfs. Enkele minuten later maakte Plet er ook 2-0 van, nadat hij door El Yaakoubi de diepte in was gestuurd. Dordrecht werd nog eenmaal gevaarlijk, maar over het geheel speelde Telstar de wedstrijd volwassen uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 De Graafschap 12 9 1 2 9 28 2 Almere City FC 12 8 3 1 11 27 3 SC Cambuur 11 8 1 2 29 25 4 NAC Breda 12 8 0 4 11 24 5 FC Volendam 11 6 3 2 17 21 6 NEC 11 6 2 3 9 20 7 Go Ahead Eagles 12 5 4 3 6 19 8 Telstar 13 5 4 4 5 19 9 Jong Ajax 11 6 0 5 0 18 10 FC Eindhoven 12 5 3 4 -2 18 11 Excelsior 12 5 2 5 5 17 12 Roda JC Kerkrade 12 4 4 4 3 16 13 Jong PSV 10 4 1 5 -4 13 14 Jong FC Utrecht 10 4 0 6 -4 12 15 Helmond Sport 12 3 3 6 -9 12 16 MVV Maastricht 12 2 3 7 -17 9 17 TOP Oss 11 2 2 7 -12 8 18 Jong AZ 11 2 2 7 -15 8 19 FC Den Bosch 12 2 2 8 -13 8 20 FC Dordrecht 13 1 2 10 -29 5