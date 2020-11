‘Tijdens de wedstrijd werden de shirts in de fik gestoken; het was gekkenhuis’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Sheraldo Becker, die in zijn tweede seizoen in de Bundesliga inmiddels is uitgegroeid tot een smaakmaker bij het verrassend sterke Union Berlin.

Door Thijs Verhaar

Veel clubs claimen de fanatiekste fans te hebben, maar hoeveel teams kunnen zeggen dat de supporters letterlijk bloed hebben gegeven om geld in te zamelen voor de club of dat ze spelen in een meer dan honderd jaar oud stadion dat eigenhandig is verbouwd door meer dan 2.5000 fanatieke aanhangers? Die acties kwamen aan het begin van deze eeuw tot stand toen Die Eisern Union bijna failliet werd verklaard en de club afdaalde naar het vijfde (!) niveau van Duitsland. Inmiddels is de club dankzij gedegen beleid financieel gezond en beleefde men in de zomer van 2019 een primeur door voor het eerst in de clubgeschiedenis te promoveren naar de Bundesliga. Nederlander Sheraldo Becker was daarna een van de vele transfervrije aanwinsten om de selectie te versterken en de volksclub slaagde er tot ieders verbazing in om zich te handhaven.

In het tweede seizoen staat men voorlopig zelfs op een zeer knappe vijfde plaats, met vijftien punten uit acht duels. “Dat is fantastisch voor ons. We hebben een betere start dan we ooit durfden dromen”, glundert Becker in gesprek met Voetbalzone. Voor de interlandperiode won zijn ploeg met 5-0 van Arminia Bielefeld en de Nederlandse oud-speler van Jong Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag maakte zijn eerste treffer in Duitse dienst. “Dat ontbrak er nog aan voor mij. In mijn eerste jaar had ik veel last van spierblessures omdat het er in de Bundesliga nu eenmaal veel heftiger aan toe gaat dan ik gewend was”, aldus de 25-jarige rechtsbuiten, die afgelopen zondag weer een zege kon vieren (1-2 winst op FC Köln.

Oud-Eredivisionist Becker is uitgegroeid tot een vast gezicht in de basisopstelling van Union Berlin.

Na een aanvankelijk lastige gewenningsperiode voelt hij zich inmiddels uitstekend op zijn plek in wereldstad Berlijn. “Het is een soort van Amsterdam in het groot, dus dat voelt goed. Natuurlijk wist ik dat het aanpassen zou worden met een nieuwe club, een ander spelsysteem, een andere taal en op een plek alleen zonder familie”, knikt Becker. “Het grootste verschil is echter de intensiteit. Elke wedstrijd gaat op een heel hoog tempo en zeker de vijf topclubs hier zijn bizar. Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig… Tegen clubs van dat niveau speel ik nu”, klinkt het met een bijna ongelovige ondertoon. “Heerlijk natuurlijk. Je droomt er als jongetje van, maar het is wel pittig, haha. Gelukkig presteer ik nu constant en kan ik na mijn eerste jaar van ups en downs nu echt vooruit kijken. Daardoor geniet ik er ook veel meer van.”

Becker geeft aan dat Union Berlin ondanks de geweldige seizoenstart geen extreme verwachtingen heeft. De club heeft een van de kleinste budgetten in de Bundesliga en is dik tevreden als het verblijf in de hoogste afdeling aan het einde van het seizoen weer met een jaar verlengd kan worden. “Toch hebben we een sterk team en onze grootste kracht is dat we elkaar goed kennen. We weten waar we wel en niet goed in zijn en handelen daarnaar”, legt de geboren Amsterdammer uit. “We zijn in balbezit nu eenmaal geen Bayern of Dortmund die elk gaatje weten te vinden, dus moeten we meedogenloos zijn en alle kansen benutten die we krijgen. Nu ik zelf mijn eerste goal te pakken heb, hoop ik dat ook door te trekken. Als aanvaller wil je toch bij zoveel mogelijk doelpunten betrokken zijn.”

Een belemmerende factor voor de rechtsbuiten is het gebrek aan toeschouwers. Het keurig gerenoveerde stadion kan ruim 22.000 fans herbergen, maar door de strenge coronamaatregelen blijven de tribunes ook in Duitsland leeg. “Dat is een enorm gemis natuurlijk, zeker met onze fanatieke aanhang. Ik kan heel veel motivatie halen uit aanmoedigingen vanuit het publiek, dus dat is een forse tegenvaller”, beaamt Becker. “Normaal gesproken zingen ze negentig minuten lang en het is balen voor de fans dat ze er niet bij kunnen zijn om onze huidige successen mee te vieren. Wel krijg ik via social media mee hoe enthousiast ze zijn. Na mijn goal had ik echt veel berichten via Instagram bijvoorbeeld. Heel mooi om te zien, want dat is uiteindelijk toch waar je het voor doet.”

Forget Dortmund vs Schalke. The Berlin derby has the potential to become Germany's fiercest rivalry. ?? This is what happened when Union met Hertha in their first Bundesliga clash. ??????? pic.twitter.com/OgBZjO0RdN — DW Sports (@dw_sports) May 22, 2020

In het eerste gedeelte van vorig seizoen heeft hij wel geregeld voor een uitverkocht Stadion An der alten Försterei gespeeld en vooral de derby tegen de hyperambitieuze stadgenoot Hertha BSC is hem bijgebleven. Supporters van beide clubs kunnen elkaar niet luchten of zien en doen weinig moeite om hun afkeer te verbergen. “Tijdens de wedstrijd werden vorig seizoen shirtjes van Hertha in de fik gestoken en er schoten diverse keren vuurpijlen door het stadion heen. Volgens mij is het duel wel vier keer stilgelegd. Echt een gekkenhuis”, memoreert Becker, die zelf een bijzondere band heeft met één van de spelers van de aartsrivaal. “Met Javairô Dilrosun. Hij is mijn neefje inderdaad, dus dat is een beetje een gekke situatie.”

Becker heeft veel contact met zijn familiegenoot en de twee spraken voor de uitbraak van het coronavirus ook geregeld af in Berlijn. “Gelukkig kon dat wel gewoon. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen ons lastig vallen omdat we met een speler van de rivaal optrekken. Ik weet niet of dat met elke willekeurige speler zou kunnen, maar iedereen weet hoe het met ons zit. De mensen hier zijn bloedfanatiek, maar familie is nog altijd wel belangrijker dan voetbal”, aldus de rechtsbuiten, die hoopt dat zijn jongere neef volgende maand in de basis mag starten als de derby in het stadion van Hertha op het programma staat.

Oranje-international Javairô Dilrosun moet het dit seizoen vooralsnog doen met een bijrol bij Hertha BSC.

Verder is er bij Becker geen tijd voor sentimentele gedachten. “Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat we die wedstrijd winnen. Voor de fans is het de belangrijkste pot van het jaar, maar ik zie het vooral als weer een kans om drie punten te pakken. Binnen de selectie leeft het nu nog niet echt omdat er nog andere wedstrijden voor zitten, maar die spanning zal wel toenemen naarmate de dag nadert”, verwacht Becker. Hij krijgt als rechtermiddenvelder alle ruimte om mee op te stomen in het 3-5-2-systeem en benut daarmee ten volle zijn snelheid. Hij geldt als een van de rapste spelers in de Bundesliga en heeft ook flink aan kracht gewonnen. “Ik sta nu echt mijn mannetje in wedstrijden en slaag er dit seizoen steeds beter in om mezelf te laten zien.”

Becker hoopt daarmee zichzelf in de kijker te spelen voor de nationale ploeg van Suriname. Hij gaf in 2017 al aan dolgraag uit te komen voor het geboorteland van zijn ouders en inmiddels is er goed contact met de bondscoach. “Als ik deze lijn vast kan houden, kan het goed dat ik er volgend jaar bij ben op de Gold Cup. Ook de WK-kwalificatie komt eraan en het is een droom voor mij om Suriname te vertegenwoordigen op een eindtoernooi”, knikt de rechtsbuiten. “De bondscoach weet dat ik er graag bij wil zijn en ik denk dat mijn kans ook wel kan komen als ik fit blijf en mezelf blijf bewijzen in de Bundesliga. Misschien kan ik dan zelfs wel een stapje maken richting een grotere club”, mijmert hij hardop.

Becker stond eerder onder contract bij (Jong) Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag.

Voorlopig is Becker echter nog niet bezig met een mogelijke transfer. “Ik heb een contract tot 2023 en ben hier in principe nog steeds pas net. De club heeft mij een kans gegeven op dit niveau en ik heb het enorm goed naar mijn zin”, verzekert de aanvaller, die vorig seizoen even in opspraak raakte toen hij beboet werd voor het bijwonen van een feestje in coronatijd. “Dat was direct nadat duidelijk werd dat we ons zouden handhaven. Toen bleven we met wat spelers op de club. De muziek gaat aan, het wordt gezellig en heel even vergeet je dat Covid-19 bestaat”, aldus een schuldbewuste Becker. “Iedereen was zo blij dat we definitief niet naar het tweede niveau afdaalden, want dat was ons grote doel”, vervolgt de rechtsbuiten.

“Op een gegeven moment stonden er wat fans voor de deur die ons een heel jaar hadden gesteund en een foto wilden. Daar hebben we aan meegewerkt en daarbij helaas niet op de afstand gelet. Daarvoor hebben we terecht een boete gekregen omdat we onverantwoordelijk waren.” Daarmee was voor club en spelers de kous af. “Gelukkig is er niemand ziek van geworden en wij hebben ons lesje geleerd. Momenteel breng ik heel veel tijd op de club door en verder zit ik thuis. Over straat ga ik bijna niet om geen onnodig risico te lopen. Dat is wat saai natuurlijk, maar het helpt me wel om me volledig te focussen op het voetbal”, aldus Becker. Hij moet in zichzelf lachen als hij bedenkt hoeveel mensen hij positief verrast door te zijn uitgegroeid tot een volwaardige Bundesliga-speler. “Ik ben er zeker trots op dat ik hier zo veel minuten maak en mezelf hier bij deze fijne club kan bewijzen.”