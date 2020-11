Van der Gaag ziet verandering na Ajax-debuut: ‘Hoe jong hij ook is’

Mitchell van der Gaag heeft als trainer van Jong Ajax de afgelopen seizoenen al meerdere spelers zien doorstromen naar het eerste elftal van de Amsterdammers. Onder meer Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Jurriën Timber debuteerden al in de hoofdmacht, terwijl onlangs ook Brian Brobbey zijn eerste officiële minuten in de hoofdmacht maakte. Ook Devyne Rensch en Kenneth Taylor zijn al doorgeschoven naar het eerste elftal. "Dat is geweldig mooi om te zien. Je krijgt altijd de kans bij Ajax”, zegt Van der Gaag in gesprek met Ajax TV.

Brobbey scoorde aan de lopende band bij Jong Ajax en kreeg voor de interlandperiode de kans in het eerste elftal. Tegen Fortuna Sittard kwam hij als invaller binnen de lijnen en scoorde hij bij zijn debuut. “Brian heeft er heel hard voor gewerkt”, aldus Van der Gaag. “Die jongens zijn altijd ongeduldig, ze willen alles zo snel mogelijk. Aan de andere kant: als ze het bij Jong elke week laten zien, dan gaat het vanzelf. Dat is bij Brian ook gebeurd. Dat hij gelijk scoorde bij z'n debuut is mooi. Nu begint het pas eigenlijk voor hem.”

Timber heeft zijn debuut in het eerste elftal ook al gemaakt. Van der Gaag is onder de indruk van de ontwikkeling van de negentienjarige verdediger. “Vorig jaar heeft hij bijna alle wedstrijden bij ons gespeeld en zijn doorbraak gemaakt bij het eerste elftal. Je ziet dus nu ook een andere Jurriën op het veld staan”, aldus de trainer. “Hoe jong hij zelf ook nog is, hij neemt andere jongens mee in zijn leiderschap. Hij heeft de hele voorbereiding bij het eerste gedraaid. Daar word je een betere speler van.”

Van der Gaag krijgt wekelijks te maken met andere spelers bij Jong Ajax en dus zijn de prestaties niet altijd even stabiel in de Keuken Kampioen Divisie. Daar hoopt hij de komende periode verbetering in te zien. “We willen langere periodes van de wedstrijd overheersen en dominant zijn. We moeten continu letten op de veldbezetting, loopacties in de diepte en de bezetting voor de goal. De spelers willen graag de bal in de voeten hebben, dus we moeten constant daar de aandacht op leggen."