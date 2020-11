Balotelli kan zéér verrassende terugkeer op Engelse velden maken

Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan wellicht bij Barnsley. Sky Sports meldt woensdagochtend namelijk dat de huidige nummer zestien in de Championship voorzichtig navraag heeft gedaan bij het management van de Italiaanse aanvaller. Balotelli is transfervrij op te halen door clubs nadat hij afgelopen zomer ondanks een doorlopend contract vertrok bij het uit de Serie A gedegradeerde Brescia.

De BBC heeft inmiddels bevestigd dat er een eerste gesprek is geweest tussen de clubleiding van Barnsley en zaakwaarnemer Mino Raiola. Balotelli heeft the Tykes, zoals de bijnaam van de Engelse club luidt, nog niet definitief afgewezen, zo klinkt het in verschillende Engelse media. De inmiddels dertigjarige spits is recentelijk ook al in verband gebracht met Vasco da Gama, al is het onzeker of hij zijn carrière wenst voort te zetten in de Braziliaanse competitie.

Understand there is some truth to reports that #barnsleyfc enquired as to the poss of signing free agent Mario Balotelli, but lead to believe that’s as far as it went. The Reds spoke to the Italian’s agent Mino Raiola re the player. Strange but in this case true. — Andy Giddings (@Gids1980) November 17, 2020

Ook Fiorentina lijkt in de markt te zijn voor Balotelli, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Bij laatstgenoemde club is Cesare Prandelli de trainer. Hij kent Balotelli nog van zijn ambtstermijn bij de Italiaanse nationale ploeg. Onder zijn leiding bereikte la Squadra Azzurra de finale van het EK in 2012. De voormalig aanvaller van onder meer Olympique Marseille en AC Milan houdt in afwachting van verdere ontwikkelingen momenteel zijn conditie op peil bij het bescheiden Franciacorta.

Balotelli is bepaald geen onbekende in de Engelse voetbalwerereld. Hij stond enkele jaren onder contract bij Manchester City, met de landstitel in 2012 als absoluut hoogtepunt van zijn periode aldaar. Kort daarna volgde nog een minder succesvol avontuur bij Liverpool. Balotelli kwam verder in zijn loopbaan uit voor Internazionale en OGC Nice.