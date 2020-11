‘Sergio Busquets staat veel minder lang aan de kant dan gedacht’

De knieblessure die Sergio Busquets zaterdag opliep tegen Zwitserland (1-1) valt mee, zo meldt Cadena SER. De radiozender stelt dat de 32-jarige Spanjaard, die een lichte verrekking van zijn kruisband opliep, slechts een week uit de roulatie zal zijn. Eerder werd door diverse Spaanse media nog gesproken over een periode van drie tot vier weken.

De Spaanse voetbalbond RFEF komt maandag met een officiële verklaring over Busquets, nadat in Sevilla een MRI-scan werd uitgevoerd. Daaruit kwam de bevestiging dat de middenvelder van Barcelona een lichte kruisbandblessure heeft opgelopen, die hem in ieder geval de komende internationale wedstrijd tegen Duitsland kost. De Spaanse bond geeft zelf geen verwachte herstelduur, maar volgens Cadena SER kan Busquets dus over een week alweer spelen.

Indien die prognose klopt, moet Busquets twee wedstrijden van Barcelona aan zich voorbij laten gaan: zaterdag speelt de ploeg van trainer Ronald Koeman in LaLiga uit bij Atlético Madrid, terwijl dinsdag in Oekraïne de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev volgt. Busquets had dit seizoen in alle zeven competitiewedstrijden een basisplaats. In de Champions League kwam hij tegen Ferencváros (5-1 winst) en Juventus (0-2 zege) als invaller het veld op, terwijl hij in het thuisduel met Kiev (2-1 winst) startte.