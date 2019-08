‘Dat je een prijs pakt en de Europa League haalt, geeft een bevestiging’

De keuze van Hector Hevel zal tweeënhalf jaar geleden her en der voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd hebben. De toen twintigjarige middenvelder was op dat moment basisspeler bij ADO Den Haag en koos ervoor om de Eredivisie te verruilen voor een avontuur bij AEK Larnaca. Nu, bijna drie jaar later, heeft Hevel met de Cypriotische club de beker gewonnen en in de groepsfase van de Europa League gespeeld, waardoor hij zichzelf nu klaar acht voor een volgende stap in zijn carrière.

Door Chris Meijer

Waar de meeste clubs pas een handvol wedstrijden hebben gespeeld, heeft AEK Larnaca al een omvangrijke Europese campagne achter de rug. De Cypriotische club rekende af met het Moldavische FC Petrocub Sarata-Galbena (1-0 en 0-1) en het Bulgaarse Levski Sofia (3-0 en 0-4), alvorens AA Gent (1-1 en 3-0) voorkwam dat er voor het tweede jaar op rij de groepsfase van de Europa League kon worden bereikt. Met twee doelpunten en twee assists kent Hevel een uitstekende start van het seizoen. “De eerste wedstrijd maakte ik een belangrijk doelpunt en dat kon ik doortrekken, dus dat is gunstig voor het vertrouwen”, glimlacht Hevel, die de laatste fase van vorig seizoen moest missen door een scheur in zijn hamstring. “Het was best een erge scheur en er zat behoorlijk wat vocht in mijn hamstring, dus het was echt een goede blessure. Maar ik voelde direct het vertrouwen van de trainer, dat is altijd lekker. Het is jammer dat we niet opnieuw de groepsfase van de Europa League hebben kunnen halen.”

ADO Den Haag haalde Hevel in 2004 weg bij Voorschoten'97, waarna hij dertien jaar voor de club speelde.

Het spelen van Europees voetbal was voor Hevel in januari 2017 een belangrijke motivatie om voor AEK Larnaca te kiezen. De middenvelder werd opgeleid door ADO en speelde uiteindelijk dertien wedstrijden in de hoofdmacht. “Bij ADO heb ik een hele goede tijd gehad, ik ben altijd gelukkig geweest. De situatie bij ADO was op dat moment rommelig, waardoor ik besloten heb het avontuur aan te gaan. Ik was niet per se klaar met Nederland, want ik had het bij een goede aanbieding misschien wel overwogen om te blijven. Maar ik dacht: misschien is een hele andere stap wel goed voor mijn carrière. Als je een buitenlands avontuur aangaat, kan het goed of slecht lopen. Er is geen tussenweg. Gelukkig voor mij is het goed verlopen en ik ben blij dat het zo is gegaan. Bij ADO speelden we onderin de middenmoot, dat geeft toch een andere druk. Larnaca is meer gewend om te winnen”, zo legt hij uit. Hevel informeerde wel even bij toenmalig technisch directeur Xavi Roca of de club zijn zaakjes netjes op orde had, want dat is niet overal op Cyprus het geval.

“Ik heb bij de directeur nagevraagd hoe alles zat, of alles bijvoorbeeld op de dag netjes betaald wordt. Want ik heb er geen zin in dat ik ergens naartoe ga en dan zes maanden op mijn geld moet wachten. Dat zat wel goed, aangezien er een aantal jaar geleden een nieuwe eigenaar is gekomen. Hij is een zakenman, die zijn zaken op een rijtje wil hebben en dat is ook belangrijk als je ergens naartoe wil werken”, wijst Hevel op eigenaar Andreas Karapatakis. Onder het bewind van de zakenman werd in 2016 met de AEK Arena - Georgios Karapatakis (vernoemd naar de vader van de eigenaar) een gloednieuw stadion gebouwd. “Nu zijn ook alle kleedkamers opgeknapt en afgewerkt. We hebben een sauna, een zwembad, een jacuzzi: kijk, de faciliteiten zijn best wel goed. De velden zijn ook altijd perfect in orde.”

Hevel viert met ploeggenoten Florian Taulemesse en Apostolos Giannou een doelpunt in de wedstrijd tussen FC Zürich en AEK Larnaca (1-2).

Het verbeteren van de faciliteiten maakt deel uit van een uitgebreid plan, waarmee AEK Larnaca wil uitgroeien tot topclub op Cyprus. Tussen 2010 en 2012 werkte Jordi Cruijff als sportief directeur bij Kitrinoprasinoi, waarna hij in die functie werd opgevolgd door Roca. De oud-verdediger van onder meer Barcelona, Villarreal, Espanyol en Rayo Vallecano haalde Hevel, die een Nederlandse vader en een Spaanse moeder heeft, in 2017 naar Cyprus. “Kijk, ik wist wat het plan van de club was. Ze waren bezig iets op te bouwen, met een proces en alles moest steeds beter worden richting prijzen, een kampioenschap of de Europa League. Ik heb niet zozeer naar de rest gekeken, maar vooral naar de plannen van de club. Eigenlijk heb ik voor deze club gekozen met de ambitie om Europa League te spelen en prijzen te pakken, om van daaruit verder te kijken.”

Hevel erkent dat de keuze voor Cyprus op dat moment niet voor de hand lag. “Niet iedereen maakt zomaar op jonge leeftijd de overstap naar Cyprus. Eigenlijk niemand, eerlijk gezegd. De keuze was voor mij ook wel verrassend, want ik had van tevoren ook niet gepland om op mijn twintigste naar Cyprus te gaan. Maar de kans kwam voorbij en het leek mij aantrekkelijk”, vertelt de middenvelder. Dat er in Larnaca sprake is van een behoorlijke Spaanse enclave, maakte het voor Hevel een stuk makkelijker om zijn plaats te vinden. Naast technisch directeur Roca, inmiddels opgevolgd door landgenoot Ander Murillo, had hij met Imanol Idiákez, Andoni Iraola en opnieuw Idiákez louter Spaanse trainers en telt de selectie momenteel acht Spanjaarden. “Dat maakt het toch iets makkelijker in de communicatie, je gaat meer als groep met elkaar om. In het begin was het makkelijk om daarin mijn plek te vinden. Ik kwam alleen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Met de Cyprioten en de andere buitenlanders ga ik ook goed om, dat is belangrijk binnen een team. Dan gaat het op het veld ook automatisch beter.”

Hevel vecht tijdens het Europa League-duel met Bayer Leverkusen (4-2) een duel uit met Mitchell Weiser.

Na tweeënhalf jaar op Cyprus is Hevel de nodige ervaringen rijker. Zo won hij in 2018 met AEK Larnaca de beker en de supercup, speelde hij Europese wedstrijden in onder meer Gibraltar, Ierland, Wit-Rusland, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Moldavië en Bulgarije en kwam hij vorig seizoen uit in de groepsfase van de Europa League. “Zeker door die groepsfase heb ik weer een aantal extra landen gehad. Je ziet hoe het niveau is in andere competities”, zegt Hevel. Vorig seizoen eindigde AEK Larnaca in een Europa League-groep met Bayer Leverkusen, FC Zürich en Ludogorets als derde. “Daarin hebben we het aardig gedaan, met een overwinning meer hadden we de groep overleefd. Dat je een prijs pakt en de Europa League haalt, geeft een bevestiging dat het plan begint te werken. Het was veertien jaar geleden dat er voor het laatst een prijs werd gewonnen, dus dan maakt het automatisch wat los bij de club en de fans. Het is altijd handig als je resultaat hebt met een plan. Als je geen prijzen pakt of nooit kampioen wordt, krijg je er automatisch minder vertrouwen in.”

Vormt AEK Larnaca met zijn beleid een uitzondering op Cyprus? Je hoort toch vaak verhalen over dat de waan van de dag kan regeren.

“Het is niet zo dat iedere club een uitgebreid plan heeft. Maar het wordt wel steeds beter. Omonia Nicosia heeft bijvoorbeeld de directie omgegooid en een aantal investeerders aangetrokken, dus die beginnen ook aan een soort plan. Mensen gaan er langzamerhand over nadenken. Maar er zijn clubs waar de waan van de dag regeert, daar kan ik niet over liegen. Daar ligt het eraan hoe de president is opgestaan wat er gaat gebeuren. Als je naar Cyprus komt, moet je, als je een keuze hebt, wel een idee hebben waar je naartoe gaat.”

Is het algemeen bekend bij welke clubs er problemen voorkomen?

“Dingen als betalingsproblemen gebeuren bij sommige clubs, maar je moet ervoor zorgen dat je niet teveel in die situaties terechtkomt. Als er betalingsproblemen zijn, is het vervelend dat je er achteraan moet, erop moet wachten of dat je een dealtje moet sluiten. De regels zijn aangescherpt, dus ze zullen moeten betalen. Het hangt er bij sommige clubs ook van af hoe de resultaten zijn. Als dat goed is, zijn de inkomsten goed. Als het minder gaat, wordt er minder verdiend en kunnen er problemen ontstaan. Het temperament en de emoties zijn ook heel anders.”

Waaraan merk je dat?

“Je merkt wel dat de mensen willen dat je wint. Als je tegen een kleine club achterstaat of het wat minder loopt, krijg je dat wel te horen. Dan gaan ze fluiten, in Nederland is dat wat minder. Ze hebben ons ook wel een keer opgewacht, dat soort dingen kunnen gebeuren. Bij andere clubs is het erger, ik heb verhalen gehoord van banden die werden lekgestoken. Tegenwoordig hebben ze een regel ingesteld dat je alleen met een ID-kaart het stadion in kan komen, om de hooligans buiten te houden. Voor die tijd was het nog weleens gedoe, met knokpartijen enzo. Dus zijn de stadions wat rustiger en minder vol, dat is wel jammer voor de sfeer.”

Het is goed mogelijk dat Hevel bezig is aan zijn laatste periode bij AEK Larnaca. Zijn contract op Cyprus loopt volgende zomer af. “In principe is dit het laatste jaar, want ik heb nog niks gehoord over contractverlenging. Ik hoop op een stap naar een ander land, naar een mooie competitie. Ergens waar het sportief goed is. Je kunt niet direct verwachten dat je naar een topclub kan, want je komt toch van Cyprus en mensen kijken daar anders naar. Ik sta overal voor open, ik kijk overal serieus naar. Het zou mooi zijn als ik weer dichter bij Nederland zou kunnen spelen: België, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Portugal of Nederland. Maar als er een topclub uit Bulgarije komt, zeg ik daar geen nee tegen. Ik mik op een sportieve stap vooruit, ik denk dat ik daar klaar voor ben”, vertelt Hevel. Hij merkt dat hij in het afgelopen tweeënhalf jaar een betere speler is geworden. “Al met al ben ik gegroeid als speler, ook al zou je denken: Cyprus, dat is niet een land waar je je heel erg kan ontwikkelen. De competitie is hier een stuk beter dan de meeste mensen denken. Ik doe gewoon mijn best en denk niet de hele dag er over na of er een andere club komt. Maar het spookt af en toe wel door mijn hoofd. Ik heb goede seizoenen achter de rug, ben belangrijk en speel iedere wedstrijd, dus dan kijk je met een schuin oog naar andere opties.”