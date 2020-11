Noorwegen stelt geheel nieuwe selectie samen: drie Eredivisionisten debuteren

Noorwegen heeft een volledig nieuwe selectie samengesteld voor de Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk van woensdagavond. Vanwege een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui zit, op last van de Noorse instanties, de gehele A-selectie in quarantaine die eerder deze interlandperiode werd samengesteld.

Onder leiding van de tijdelijke bondscoach Leif Gunnar Smerud, die normaal Jong Noorwegen onder zijn hoede heeft, zijn achttien nieuwe spelers opgeroepen. Onder hen bevinden zich drie spelers uit de Eredivisie: Hakon Evjen (AZ), Jörgen Strand Larsen (FC Groningen) en Sondre Tronstad (Vitesse) zijn voor het eerst opgeroepen. Evjen en Strand Larsen hebben wel ervaring opgedaan bij Jong Noorwegen.

Zondag werd de Nations League-wedstrijd tussen Roemenië en Noorwegen afgelast. De Noorse overheid verbood de spelers om naar Boekarest af te reizen. Vanwege de positieve test van Elabdellaoui moest de gehele selectie van bondscoach Lars Lagerbäck van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine blijven.

Vermoedelijk wordt die wedstrijd omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag, al is daar nog geen beslissing over genomen. Ook bij een reglementaire nederlaag zou Noorwegen nog kunnen promoveren naar Divisie A van de Nations League, door in Noorwegen te winnen. Daarom is de voetbalbond er veel aan gelegen om de wedstrijd doorgang te laten vinden.