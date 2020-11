‘Blijkbaar is het normaal dat je van Ajax naar Barcelona gaat, dat is het niet’

Ricardo van Rhijn ondertekende begin oktober een eenjarig contract bij FC Emmen. De achtvoudig international van Oranje zat sinds zijn vertrek bij sc Heerenveen zonder club en genoot tevens belangstelling vanuit het buitenland. In een interview met NRC Handelsblad legt Van Rhijn uit dat het dienstverband bij FC Emmen voor hem voelt als een stap vooruit.

Voor Van Rhijn was er afgelopen zomer ook belangstelling vanuit bijvoorbeeld Turkije. “Maar dan heb je het niet over Galatasaray of Fenerbahçe. Ik zit meer onderin de markt. Dan nog kun je er veel verdienen, misschien wel drie keer zoveel als in Nederland. Maar hoe vaak hoor je niet de verhalen van spelers die maanden of jaren op hun salaris wachten. Ik heb nu een gezin, de tweede is op komst. Ik moet me er prettig voelen, maar mijn vrouw ook.”

“In de eerste transferwindow had ik weinig zorgen, maar in september werd ik onrustiger. Was vaker chagrijnig, prikkelbaar. Je mist zekerheid en van hardlopen in je eentje word je ook niet blij. Oké, tien jaar geleden had ik niet voorzien dat ik nu bij Emmen zou spelen. Maar dit is het pad dat ik heb kunnen, moeten én willen volgen”, gaat de 29-jarige verdediger verder. Het zag er vijf jaar geleden niet naar uit dat hij nu bij FC Emmen zou spelen. Van Rhijn speelde totaal 163 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en debuteerde in 2012 op 21-jarige leeftijd in Oranje.

“Blijkbaar is het normaal dat je van Ajax naar Barcelona gaat. Maar dat is het niet”, benadrukt Van Rhijn, die Ajax in 2016 verliet voor Club Brugge en via sc Heerenveen en AZ bij FC Emmen terechtkwam. “De een piekt één jaar, de ander vijf, sommigen tien. Sommige van mijn keuzes hadden anders kunnen uitpakken. Had ik op mijn hoogtepunt bij Ajax moeten weggaan, of juist niet moeten weggaan? Mijn jaren bij Ajax achtervolgen me in elk geval niet, in de zin dat het voor hoge verwachtingen zorgt. Ik koester ze. Net als mijn acht interlands. Ik hou mezelf voor dat ik toch acht keer het volkslied heb mogen meezingen. De meeste voetballers spelen nooit een interland.”