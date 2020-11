‘Bij een PL-club die de lange bal speelt was ik minder interessant voor Oranje’

Tim Krul staat voor zijn tiende en elfde interland bij het Nederlands elftal. Vanwege de blessure van Jasper Cillessen krijgt de keeper van Norwich City het vertrouwen in de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag), kondigde bondscoach Frank de Boer eerder deze maand aan. Krul speelde vorige maand tegen Mexico (0-1 nederlaag) zijn eerste interland in vijf jaar tijd en is blij met zijn rentree bij Oranje.

In een interview met De Telegraaf krijgt de 32-jarige doelman de vraag voorgelegd of zijn terugkeer bij Oranje vanwege zijn leeftijd voelt als een 'bonus'. "Dat klinkt namelijk alsof ik aan mijn afscheidstournee bezig ben. En daar is geen sprake van. Edwin van der Sar ging op zijn dertigste nog naar Manchester United en won als 37-jarige de Champions League", stipt Krul aan. "Ze zeggen weleens dat het keepersleven pas na je dertigste begint. Zou kunnen. Ik voel me fit, ben mentaal en fysiek sterker dan ik ooit ben geweest."

Krul is de eerste doelman van Norwich City, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. Na zijn optreden tegen Mexico werd hij de eerste speler sinds Pierre van Hooijdonk in 1998 die voor Oranje uitkwam en speelde voor een club op het tweede niveau (Van Hooijdonk speelde voor Nottingham Forest). De sluitpost betwijfelt of zijn kansen op deelname aan het EK in 2021 groter zouden zijn geweest als hij afgelopen zomer een overstap had gemaakt naar een club uit de Premier League.

"Op mijn leeftijd is spelen het allerbelangrijkste en nu kan ik me om de drie, vier dagen laten zien. Ik wilde niet als tweede keeper op de bank komen bij een Premier League-club", verklaart de negenvoudig international. "En wat ook een rol speelde, is het feit dat de manier van spelen bij Norwich City op die van Oranje lijkt. Wij bouwen ook van achteruit op. Had ik voor een Premier League-club gekozen die in de degradatiezone zou terechtkomen en alleen de lange bal hanteert, dan was ik vast minder interessant geweest voor Oranje."