TOTO's tips: De eerste overwinning van Frank de Boer bij Oranje

De eerste overwinning van Frank de Boer bij Oranje

Nog steeds geen overwinning te pakken, maar toch lijkt er een stijgende lijn in te zitten: het Oranje-hoofdstuk met Frank de Boer als bondscoach moet dan zondag thuis tegen Bosnië & Herzegovina écht van de grond komen. De Boer werd de eerste bondscoach van Nederland die zijn eerste vier interlands niet wist te winnen en zal dus gebrand zijn op een resultaat. Samen met TOTO kijken wij vooruit naar de volgende wedstrijd van Oranje in de jacht op nieuw Nations League-succes.

Voorspellers opgelet: wat Oranje-interlands van de laatste tijd kenmerkt is het lage aantal doelpunten. Zo kwam Nederland in geen van de laatste zes interlands vaker dan één keer tot scoren. Mocht dat tegen Bosnië weer het geval zijn, dan is het voor het eerst sinds 1970 dat Oranje dit in minstens zeven wedstrijden op rij overkomt, een zeldzame reeks dus. Maar ook de tegenstanders van Nederland zijn niet bepaald vaak trefzeker: in geen van de laatste elf interlands incasseerde Oranje meer dan één doelpunt. In de laatste zes interlands stond er dus geen enkele keer een twee op het scorebord! Het eerste doelpunt van één van de twee landen zondag kan dus zomaar van levensbelang zijn.

Na een tamme eerste helft tegen Spanje was daar vlak na rust opeens de voorzet van Owen Wijndal die leidde tot de gelijkmaker van Donny van de Beek. Dat Oranje pas na rust op stoom kwam was ook terug te zien in de cijfers: het Nederlands elftal loste in de eerste vijf minuten en acht seconden van de tweede helft meer schoten (twee) dan in de gehele eerste helft (een). In totaal kwam Oranje na rust tot zes doelpogingen tegen de Spanjaarden. Daarnaast was het niet voor het eerst dat Nederland pas na de thee indruk kon maken. Van de 30 doelpunten van Oranje sinds 2019 werden er liefst 22 na de rust gemaakt, en van de laatste 6 Nederlandse treffers vielen er 5 in de tweede helft.

Donny van de Beek moet bij zijn nieuwe club Manchester United zijn draai nog zien te vinden, maar bij Oranje pakt hij de kansen die hij krijgt van De Boer met beide handen aan. Hij was verantwoordelijk voor de laatste twee doelpunten van Nederland en zou de tweede middenvelder kunnen worden sinds het WK van 2010 die drie Oranje-doelpunten op rij voor zijn rekening neemt, na Georginio Wijnaldum in 2019. Wat verder opvalt is dat Van de Beek in de laatste duels weinig kansen nodig heeft om te scoren: de ex-Ajacied scoorde met zijn laatste twee schoten voor Oranje (1 tegen Italië, 1 tegen Spanje), nadat hij niet wist te scoren met zijn eerste tien doelpogingen in het Nederlands elftal. Wie weet heeft Van de Beek ook tegen Bosnië & Herzegovina aan één kans al genoeg.

