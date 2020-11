Philipp Max komt met debuut tegen Eredivisionist in uniek rijtje terecht

Philipp Max maakt woensdag zijn debuut in het nationale elftal van Duitsland. Bondscoach Joachim Löw heeft een basisplaats ingeruimd voor de 27-jarige vleugelverdediger van PSV in de oefeninterland tegen Tsjechië, waar FC Twente-aanvaller Václav Cerny zijn eerste wedstrijd gaat spelen. Max treedt met zijn debuut voor die Mannschaft in de voetsporen van vader Martin, die uitkwam voor Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, 1860 München en Hansa Rostock en in 2002 één interland speelde.

Philipp en Martin Max zijn de vijfde vader en zoon met een interland voor Duitsland, na Robert en Günter Bernard, Herbert en Dieter Burdenski, Friedo en Gert Dörfel en Friedo en Gert Dörfel. De linksback van PSV speelde in de zomer van 2016 op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro voor het laatst voor Duitsland, al was dat dus voor de Onder-23. Löw heeft zijn goede start bij PSV nu beloond met zijn eerste uitnodiging voor de Duitse nationale ploeg én zijn debuut voor die Mannschaft. Duitsland neemt het in deze interlandperiode verder ook op tegen Oekraïne en Spanje in de Nations League.

Duitsland treedt in de oefeninterland tegen Tsjechië overigens aan zonder de sterkste spelers. Ridle Baku van VfL Wolfsburg maakt evenals Max zijn debuut, terwijl Ilkay Gündogan in de Red Bull Arena van Leipzig de aanvoerdersband draagt. Bij de Tsjechen staat er ook een bekende naam op het wedstrijdformulier, want bondscoach Jaroslav Silhavy laat Cerny debuteren. De door FC Utrecht aan FC Twente verhuurde aanvaller heeft zich voor het eerst gemeld bij de nationale ploeg van Tsjechië, nadat hij eerder verschillende jeugdelftallen vertegenwoordigde.

Opstelling Duitsland: Trapp; Tah, Koch, Rüdiger; Baku, Gündogan, Neuhaus, Max; Hofmann, Waldschmidt en Brandt.

Opstelling Tsjechië: Pavlenka; Mateju, Brabec, Jemelka, Novak; Holes, Barak; Kopic, Dockdal, Cerny en Krmencik.