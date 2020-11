Grote zorgen om Diego Maradona: ‘Spoedoperatie noodzakelijk’

Diego Maradona moet volgens Argentijnse media met spoed geopereerd worden. De voormalig voetballer zou kampen met een subduraal hematoom, een bloeding in zijn hoofd. Maandag werd de Argentijn al opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. Zijn dokter bracht toen naar buiten dat Mardona kampte met psychische klachten, terwijl eerder vandaag nog werd gemeld dat het beter met hem ging.

Argentijnse media meldden dinsdagmiddag dat Maradona alleen met bloedarmoede en uitdrogingsverschijnselen zou kampen. De berichten die nu naar buiten komen zijn een stuk zorgwekkender. Het is niet voor het eerst dat Maradona met gezondheidsproblemen te maken heeft. Desondanks benadrukte arts Leopoldo Luque deze week nog dat de oud-voetballer niet in kritieke toestand was opgenomen.

De dokter zei in de nacht van maandag op dinsdag dat Maradona "in ieder geval drie dagen" in het ziekenhuis moet blijven. "Hij is psychologisch niet in orde en dat heeft invloed op zijn fysieke gesteldheid", zei Luque. "Diego is niet zo fit als ik graag zou zien. Hij heeft hulp nodig en dit is het moment om die hulp te bieden. Dit gaat hem helpen."

Maradona maakte vorige week vrijdag op zijn zestigste verjaardag een verwarde indruk. Bij een wedstrijd van Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, de club waar hij trainer is, werd hij in het zonnetje gezet en toen werd duidelijk dat hij zich amper op eigen kracht kon voortbewegen. Enkele dagen later werd hij ‘ter observatie’ opgenomen in het ziekenhuis.