Paardenkus houdt Steven Berghuis waarschijnlijk niet lang zoet

Dick Advocaat verwacht Steven Berghuis snel weer terug bij Feyenoord. De aanvaller annex aanvoerder van de Rotterdamse club moest zich zondag in de moeizaam gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3) na ruim een half uur laten vervangen, nadat hij een tik op zijn linkerbovenbeen had gekregen van Nick Bakker.

“Ik denk dat het wel meevalt”, zei Advocaat na afloop van het duel in Drenthe. Berghuis kreeg een zogeheten 'paardenkus', een knietje op zijn bovenbeen. “Twee dagen, dan kan hij wel weer spelen”, voorzag de oefenmeester bij FOX Sports. Berghuis maakte dit seizoen in de Eredivisie al zes doelpunten en nam donderdag in de Europa League tegen Wolfsberger AC (1-4 verlies) de enige Rotterdamse treffer voor zijn rekening.

Komende week speelt Feyenoord in het Europese toernooi tegen CSKA Moskou en dat duel lijkt Berghuis in principe te halen. Uitgerekend Naoufal Bannis, de achttienjarige vervanger van Berghuis, besliste het duel met Emmen in de laatste seconden van de blessuretijd. “Die jongen deed het redelijk. Redelijk ja, ik ben voorzichtig met complimenten”, zei Advocaat. “Hij was ook bij onze eerste goal betrokken.”

Bannis was eerder door Advocaat te licht bevonden voor het hoogste keurskorps van Feyenoord, maar daar wil(de) de tiener niets van weten. “Ik kijk alleen naar mezelf. Ik probeer in mezelf te geloven, het ongelijk te bewijzen en doelpunten te maken. Als ik mijn ding blijf doen en minuten kan maken bij Feyenoord 1, dan ben ik overtuigd dat ik mijn goals ga maken hier”, benadrukte de aanvaller voor de camera.

“Ik heb een personal trainer genomen en drie, vier keer in de week voor mezelf getraind. Hard werken wordt beloond”, claimde Bannis, die wel door de absentie van Nicolai Jörgensen en Robert Bozeník speeltijd kreeg. Vorig seizoen scoorde Feyenoord op bezoek bij FC Emmen overigens ook al in extremis. Toen viel de goal van Jens Toornstra in de zesde minuut van de blessuretijd (3-3).