Nieuwe ketser van Thijmen Nijhuis leidt dramatische middag voor FC Utrecht in

FC Utrecht heeft zondagmiddag zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. De Domstedelingen gingen in het Erve Asito met 4-1 onderuit tegen Heracles Almelo. Doelman Thijmen Nijhuis ging bij de openingstreffer andermaal in de fout en zag Rai Vloet daarna uitgroeien tot matchwinner, want de middenvelder van de thuisploeg nam uiteindelijk drie doelpunten voor zijn rekening.

Voor de tweede keer op rij ruimde FC Utrecht-trainer John van den Brom een basisplaats in voor Eljero Elia. Ook Nijhuis behield ‘gewoon’ zijn basisplaats, nadat hij afgelopen dinsdag een ongelukkige wedstrijd speelde tegen FC Dordrecht. Van den Brom liet voorafgaand aan dat duel weten dat Nijhuis voortaan zijn voorkeur zou krijgen boven Maarten Paes als eerste doelman en nam hem na de wedstrijd aan De Krommedijk in bescherming, maar in Almelo duurde het slechts twee minuten voordat de sluitpost andermaal in de fout ging. Nijhuis ging bij een hoekschop onder de bal door, waardoor Rai Vloet de bal voor het intikken kreeg.

FC Utrecht had moeite om in de wedstrijd te komen en zorgde pas na een klein halfuur spelen voor gevaar via Elia. Het leek erop dat de wedstrijd met een minimale marge de rust zou halen, mede doordat Nijhuis redding had gebracht toen de bal via zijn eigen verdediger Tommy St.Jago in het doel leek te belanden, maar op slag van rust verdubbelde Heracles de voorsprong. Silvester van de Water verschalkte met een bekeken kopbal Nijhuis, die het leer over hem heen in de verre hoek zag vallen.

Van den Brom greep in de rust in door drie wissels door te voeren en zag zijn ploeg na een uur spelen terugkomen in de wedstrijd. Marco Rente vloerde Bart Ramselaar, waarna Simon Gustafson vanaf elf meter de 2-1 aantekende. Spannend werd het echter niet meer in het Erve Asito, want een minuut later vergrootte Heracles de marge weer naar twee. Een schot van Vloet viel via de voet van de ingevallen Willem Janssen achter Nijhuis in het doel. Een kleine tien minuten later besliste diezelfde Vloet het duel door attent te reageren nadat Nijhuis een schot van Szöke in eerste instantie nog wist te pakken. FC Utrecht had in de slotfase nog enkele goede mogelijkheden, maar slaagde er niet meer in om verandering te brengen in de 4-1 stand.