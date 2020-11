Mourinho moet met vreemd gedrag op Instagram vrezen voor ‘United-scenario’

Tottenham Hotspur kent vooralsnog een wisselvallige start van het seizoen. The Spurs gingen afgelopen donderdag in de tweede groepswedstrijd van de Europa League op de Bosuil met 1-0 onderuit tegen Antwerp. José Mourinho leverde na afloop via Instagram harde kritiek op zijn spelers en de Daily Mail schrijft zondag dat de Portugese oefenmeester daarmee het risico loopt dat zijn verstandhouding met de selectie verpest raakt.

Mourinho plaatste twee dagen geleden een foto op zijn eigen Instagram-account, waarop te zien is dat hij alleen in de spelersbus van Tottenham zit en voor zich uit staart. “Slecht spel, we verdienden een slecht resultaat. Ik hoop dat iedereen in deze bus net zo teleurgesteld als ik is. Morgen om 11.00 uur training”, schreef Mourinho bij deze foto. Het is niet de eerste keer dat de Portugese oefenmeester via Instagram openlijk zijn spelers aanspreekt. Zo plaatste hij na de 0-1 zege op Burnley een foto waarop te zien was dat alle spelers op hun mobiele telefoon zaten.

“Na een geweldige overwinning in een hele moeilijke wedstrijd... Teken van de tijd. Goed gedaan, jongens”, schreef Mourinho, die op de foto naar zijn spelers wijst. De Daily Mail schrijft dat Mourinho moet oppassen wanneer hij social media gebruikt. “Je kan niet het ene moment je spelers belachelijk maken en Instagram het andere moment gebruiken om ze tot de orde te roepen. De angst is dat Mourinho zich alleen maar zal vervreemden van zijn spelers als hij doorgaat met deze publieke posts.”

De Daily Mail trekt een vergelijking met de tijd van Mourinho bij Manchester United, waar hij geregeld publiekelijk kritiek leverde op Luke Shaw en Paul Pogba. “Op een gegeven moment werden de spelers er moe van dat er met de vinger gewezen werd, we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Hij loopt het gevaar dat er een zelfde gevoel ontstaat bij Tottenham, vooral als dit de nieuwe manier is om zijn spelers op scherp te zetten. Als je op zijn Instagram kijkt, gebruikt hij het platform vooral om zijn team te loven. Het is voor hen vreemd dat hij zijn toon op Instagram ineens verandert.”

“Als Mourinho dit pad blijft volgen en zijn spelers de maat neemt op social media, zal hij niet heel lang meer deel uitmaken van Tottenham”, besluit de Daily Mail. Na zes wedstrijden bezet Tottenham de zevende plaats in de Premier League, met elf punten. Voor de ploeg van Mourinho wacht zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, waarna op donderdag een bezoek aan Ludogorets voor de Europa League op het programma staat.