Jongste elftal ooit van FC Den Bosch levert krachttoer in KKD

Roda JC Kerkrade en FC Den Bosch zijn er niet in geslaagd de maand oktober met een overwinning af te sluiten. Het Keuken Kampioen Divisie-duel in Limburg eindigde zaterdag doelpuntloos: 0-0. Dat betekent dat Roda nog altijd sinds 18 september, toen FC Dordrecht met 4-0 werd verslagen, op een overwinning wacht. De laatste zege van de Bosschenaren dateert van 22 september: een thuisoverwinning op MVV Maastricht: 2-0.

FC Den Bosch miste drie basisklanten vanwege een positieve coronatest. Zowel doelman Wouter van der Steen, middenvelder Kevin Felida als spits Jizz Hornkamp ontbrak. Het waren echter niet de enige afwezigen: Paco van Moorsel is ziek, Brem Soumaoro zat een schorsing uit en daarnaast zitten Jordy van der Winden, Junior van der Velden, Dwayne Green, Najim Haidary, Steven van der Heijden en Jorn van Hedel in de ziekenboeg. De basisopstelling van gemiddeld 21 jaar en 31 dagen oud was dan ook het jongste elftal uit de clubhistorie.

Desondanks kon Roda niet voorkomen dat Den Bosch voor het eerst dit seizoen een punt pakte in een uitduel. Het team van Jurgen Streppel was vanaf de aftrap de betere ploeg in het lege Parkstad Limburg Stadion, kreeg een aantal kansjes en had van de Bosschenaren weinig te duchten.

De eerste helft was niet heel interessant en de tweede helft evenmin. Konrad Sikking redde goed op een schot van Patrick Pflucke en Roland Alberg schoot een riante mogelijkheid voor Roda over. Ook FC Den Bosch kreeg enkele kansen via Ryan Trotman en Ringo Meerveld, maar die leverden evenmin een treffer op. Roda kwam in blessuretijd nog dichtbij, maar een inzet van Roland Alberg schampte de lat.

Roda klimt door de remise naar de tiende plaats, met dertien punten uit tien duels. FC Den Bosch houdt op de zestiende plaats maar vier clubs onder zich. Volgende week krijgen de teams van Streppel en Erik van der Ven een nieuwe kans tegen beloften: Roda speelt tegen Jong FC Utrecht, FC Den Bosch wacht een duel met Jong PSV.