Strafschoppenreeks beslist bekerduel tussen RKC en Cambuur

SC Cambuur heeft zich ten koste van RKC Waalwijk voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker geplaatst. In de reguliere speeltijd van de ontmoeting in het Mandemakers Stadion hielden de ploegen van Fred Grim en Henk de Jong elkaar woensdagavond in evenwicht, waarna een strafschoppenreeks uitsluitsel moest bieden. Daarin zegevierden de Leeuwarders met 3-5.

Na een puntgave voorzet van Jarchinio Antonia was het Maarten Pouwels die de bal na een half uur spelen van dichtbij achter Mike Grim werkte: 0-1. Cambuur wilde nog voor rust de 0-2 maken en kreeg kansen via Robin Maulun en opnieuw Pauwels. Het was uiteindelijk Jamie Jacobs die de 0-2 liet aantekenen. Hij tikte binnen na opnieuw voorbereidend werk van Antonia en dat was ook meteen de ruststand in Waalwijk.

De dubbele voorsprong leek ook lange tijd de eindstand te gaan worden, maar in de laatste vijf minuten gaf Cambuur het duel volledig uit handen. Met recht krulde Lennerd Daneels de bal vanaf links schitterend in de kruising: 1-2. In de extra tijd schoot Juriën Gaari de bal heerlijk tegen de touwen en was een verlenging noodzakelijk.

In de verlenging waren er enkele kansen over en weer, onder meer voor Mitchel Paulissen in de 97e minuut, maar de teams van Grim en De Jong lieten het op een penaltyreeks aankomen. Sonny Stevens keerde de inzet van Melle Meulensteen en dat was ook meteen de enige misser vanaf elf meter.