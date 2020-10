Luuk Koopmans volgt Martin Hansen op als scorende doelman

Luuk Koopmans heeft woensdagavond gescoord voor ADO Den Haag in de TOTO KNVB Beker. De doelman ging tegen Sparta Rotterdam in de allerlaatste minuut mee naar voren bij een hoekschop en kopte de bal knap binnen. ADO stond op dat moment met 0-1 achter en dwong dankzij de treffer van Koopmans dus een verlenging af: 1-1. Het doelpunt bleek goud waard, omdat ADO de wedstrijd na strafschoppen won. Bart Vriends schoot namens Sparta de beslissende penalty op de lat.

Danzell Gravenberch had Sparta in de eerste helft op prachtige wijze op voorsprong gezet. De aanvaller van de Rotterdammers liep vanaf de rechterkant naar binnen en ramde de bal met zijn minder geachte linkervoet prachtig in de kruising. Sparta dacht genoeg te hebben aan de goal van Gravenberch om verder te bekeren, maar kreeg in de laatste minuut dus de deksel op de neus van ADO-goalie Koopmans.

Luuk Koopmans!! De ADO-keeper kopt de gelijkmaker binnen in de blessuretijd ?? Bi-zar!#adospa pic.twitter.com/uDEW90rpp1 — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 28, 2020

Martin Hansen was de laatste keeper van ADO Den Haag die erin slaagde om te scoren. De huidige doelman van Hannover 96 maakte op 11 augustus 2015 tijdens de eerste speeldag van 2015/16 met een hakbal in blessuretijd de 2-2 tegen regerend landskampioen PSV.