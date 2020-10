Oranje Leeuwinnen blijven foutloos door ruime zege in Kosovo

De Oranje Leeuwinnen hebben hun perfecte status behouden in de EK-kwalificatie. Het team van bondscoach Sarina Wiegman plaatste zich vrijdag foutloos voor het Europese eindtoernooi van 2022 in Engeland en ook wedstrijd nummer negen werd met een ruime overwinning afgesloten. Op bezoek bij Kosovo won Nederland met 0-5, mede door drie doelpunten van Katja Snoeijs.

Arsenal-spits Vivianne Miedema begon dinsdagavond op de bank. Wiegman gaf aan dat de aanvaller niet fit genoeg was om de volledige wedstrijd te spelen. Miedema ontbrak vrijdag tegen Estland vanwege familie-omstandigheden en voegde zich vervolgens weer bij de selectie. In de punt van de aanval werd ze vervangen door Lineth Beerensteyn van Bayern München. Sari van Veenendaal had nog teveel last van een heupblessure en werd onder de lat vervangen door Lize Kop. De bezoekers waren vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij en het was wachten op de 0-1.

Het duurde elf minuten voordat de Oranje Leeuwinnen het net voor de eerste keer deze avond lieten bollen. Na goed voorbereidend werk van Lieke Martens kon Danielle van de Donk uithalen. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot zij het openingsdoelpunt tegen de touwen. Ook na de 0-1 bleef het éénrichtingsverkeer. Kosovo was al een paar keer aan de 0-2 ontsnapt toen Snoeijs een grote kans werd geschonken door Van de Donk. Met haar tweede interlanddoelpunt bracht zij de marge op twee. Slechts enkele minuten later tekende Martens voor de 0-3. Het was Stefanie van der Gragt die een vrije trap hard op doel schoot, waarna de Kosovaarse keeper de bal niet goed wist te verwerken. Martens was er vanuit de rebound als de kippen bij om te scoren.

Nederland zat op rozen en ging met een nog beter gevoel de kleedkamer in doordat Snoeijs op slag van rust nog voor de 0-4 zorgde. Op aangeven van Lynn Wilms kon de aanvaller van Girondins de Bordeaux geheel vrijstaand scoren. In het tweede bedrijf kreeg Oranje kansen op meer, maar pas vlak voor tijd werd de eindstand op 0-6 bepaald. Invaller Miedema tekende met haar zeventigste interlandgoal voor de vijfde treffer van de avonod, Snoeijs maakte een minuut later haar derde van de avond. Door de nederlaag is Kosovo uitgeschakeld voor het EK. Op 1 december volgt de laatste groepswedstrijd van Nederland, thuis tegen Kosovo.