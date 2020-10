Heracles Almelo haalt 22-jarige aanvaller met uitstekend Eredivisie-moyenne

Heracles Almelo heeft zich dinsdag versterkt met Ismail Azzaoui, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige vleugelaanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij VfL Wolfsburg en trainde al enkele keer mee bij de Eredivisionist. Azzaoui heeft in Almelo getekend tot het einde van het seizoen, met de optie voor nog een jaar.

In een eerste reactie laat Azzaoui weten blij te zijn met zijn overstap naar Heracles Almelo. "Heracles Almelo is een mooie club", zegt de vleugelaanvaller. "Ik ga er alles aan doen om hier te slagen." Ook technisch directeur Tim Gilissen is tevreden met de komst van Azzaoui. "We hebben na de testperiode van Ismail gekeken hoe het tot een definitieve samenwerking kon komen. Dat is nu gelukt. We zijn blij dat hij hier is", zegt Gilissen.

Azzaoui stond in België te boek als een groot talent. De buitenspeler verruilde in 2014 de jeugdopleiding van RSC Anderlecht voor die van Tottenham Hotspur. Een jaar later werd de aanvaller, die veelvuldig uitkwam voor diverse nationale jeugdelftallen van België, overgenomen door Wolfsburg. Bij de club uit de Bundesliga debuteerde hij in 2015 op zeventienjarige leeftijd. In 2016 scheurde Azzaoui zijn kruisbanden af, waardoor zijn totaal voor Wolfsburg op slechts twee wedstrijden kwam.

Na een jaar revalidatie werd de Belg met Marokkaanse roots verhuurd aan Willem II. In het seizoen 2017/18 werd de vleugelspits door trainer Reinier Robbemond vooral ingezet als wisselspeler. Ondanks zijn hoge aantal invalbeurten kwam Azzaoui die jaargang tot een respectabel aantal van 4 goals en 6 assists in 24 competitiewedstrijden. In totaal had hij daar 1.142 speelminuten voor nodig en was hij dus elke 114 minuten betrokken bij een doelpunt. Willem II eindigde dat seizoen overigens dertiende.