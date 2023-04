Heracles Almelo voltooit missie en keert binnen jaar terug in de Eredivisie

Vrijdag, 28 april 2023 om 21:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:58

Heracles Almelo keert na een jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Lammers won vrijdagavond op eigen veld met 3-0 van Jong PSV en dat was voldoende om als nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie promotie af te dwingen. Ismail Azzaoui was met twee doelpunten voor rust de grote held aan de kant van Heracles. De middenvelder had voor de promotiewedstrijd overigens pas een keer gescoord dit seizoen.

Azzaoui gaf na vijf minuten al een signaal af met een knal op de paal. De linksbenige middenvelder was een kwartier later wel succesvol toen hij de bal keihard in de linkerhoek knalde na een voorzet vanaf rechts. Kort daarna liet rechtsback Marco Rente twee goede mogelijkheden onbenut, al maakte dat Heracles niet zenuwachtig. Het was opnieuw de uitblinkende Azzaoui die van dichtbij en in twee instanties de 2-0 op het scorebord liet verschijnen. De linkspoot leek in de slotminuut van de eerste helft op weg naar zijn hattrick, maar de verdediging van Jong PSV greep net op tijd in. De bezoekers hadden ook enkele kansen, maar doelpunten leverde dat echter niet op.

Jong PSV had na rust veel de bal en dwong ook enkele kansen af. Doelman Michael Brouwer was echter alert en zorgde er een paar keer voor dat de aansluitingstreffer niet viel. Met nog twintig minuten op de klok haalde Lammers de moegestreden en niet geheel fitte Azzaoui naar de kant, wat de held van de avond op groot applaus van de thuisfans kwam te staan. Heracles had niet echt meer de intentie om aan te vallen en vond vooral de voorsprong vasthouden belangrijk. Ondertussen begonnen de fans van de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie al aan het promotiefeest.

Met nog iets meer dan een minuut op de klok was het de bedrijvige Rente die het feest van Heracles helemaal compleet maakte. De mee opgekomen verdediger kopte keihard raak uit een hoekschop. PSV-doelman Niek Schiks zat in de goede hoek, maar kon de bal niet voor de lijn tegenhouden. Kort daarna maakte Diego van Oorschot nog zijn debuut voor Heracles, dat zich dus mag opmaken voor een snelle rentree in de Eredivisie. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los in het Erve Asito.

Groot feest in Almelo ?? pic.twitter.com/4MJVelMcOn — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 35 25 4 6 55 79 2 Heracles Almelo 35 24 4 7 54 76 3 Almere City FC 35 20 6 9 18 66 4 Willem II 34 17 9 8 24 60 5 MVV Maastricht 35 17 5 13 1 56 6 FC Eindhoven 35 15 9 11 4 54 7 NAC Breda 34 16 5 13 0 53 8 VVV-Venlo 35 15 8 12 4 53 9 Telstar 35 13 10 12 -13 49 10 Jong AZ 35 13 8 14 3 47 11 ADO Den Haag 35 12 11 12 -6 47 12 De Graafschap 34 13 7 14 8 46 13 Jong Ajax 35 11 10 14 -2 43 14 Roda JC Kerkrade 34 12 6 16 -5 42 15 Jong PSV 35 11 8 16 -5 41 16 Helmond Sport 35 10 9 16 -18 39 17 FC Dordrecht 35 9 6 20 -25 33 18 FC Den Bosch 35 10 3 22 -36 33 19 TOP Oss 35 9 5 21 -32 32 20 Jong FC Utrecht 35 7 5 23 -29 26