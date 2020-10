Vijftienvoudig Oranje-international Vorm (37) zet punt achter profcarrière

Michel Vorm heeft een punt achter zijn actieve loopbaan gezet, zo maakt hij via een statement op Instagram bekend. De 37-jarige sluitpost zat sinds afgelopen zomer zonder club, nadat hij Tottenham Hotspur achter zich liet. In juli gaf Vorm nog te kennen dat hij best wilde terugkeren in de Eredivisie, maar nu heeft hij dus besloten om zijn profcarrière te beëindigen.

“Dear football and fans”, zo begint Vorm zijn schrijven op Instagram. “Ik heb besloten om een punt achter mijn profloopbaan te zetten. Als jonge jongen in Nieuwegein had ik me niet eens kunnen voorstellen dat het mogelijk was dat ik een profcontract zou tekenen bij FC Utrecht, mijn profdebuut zou maken bij FC Den Bosch en uiteindelijk weer zou terugkeren bij FC Utrecht om de play-offs te winnen en Europees voetbal te spelen. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ik de kans om in de Premier League te spelen.”

Vorm, vijftienvoudig international van Oranje, verruilde FC Utrecht in 2011 voor Swansea City. “Door met en tegen de beste spelers te spelen, kreeg ik de kans om mezelf te ontwikkelen. Daardoor heb ik uiteindelijk de overstap naar Tottenham Hotspur kunnen maken, waar ik deel heb kunnen uitmaken van het team dat de Champions League-finale haalde. Ik ben dankbaar dat ik bij deze clubs heb mogen spelen, het was een eer dat ik mijn land heb mogen vertegenwoordigen op grote toernooien.”

“Tijdens deze reis heb ik gespeeld en getraind met de beste spelers en coaches ter wereld. Naast hun talent, heb ik ook het voorrecht gehad om deze mensen als persoon te leren kennen. Tegen al deze mensen wil ik zeggen: bedankt! Bedankt voor het spelplezier, de lessen, de steun, het vertrouwen en de doelen die we samen hebben kunnen vervullen”, gaat Vorm verder. Hij bedankt tevens de fans, zijn vader, moeder, broers en zussen. “En natuurlijk Daisy en de kinderen, jullie waren er in goede en slechte tijden. Niets anders dan liefde daarvoor! Bedankt voor dit hoofdstuk.”

Vorm, die aanwezig was op de WK's van 2010 en 2014 en het EK van 2012, van speelde de laatste zes jaar van zijn loopbaan voor Tottenham Hotspur. Namens the Spurs kwam hij tot 48 officiële optredens. Nadat zijn contract in Londen afgelopen zomer afliep, liet hij doorschemeren nog graag in de Eredivisie te willen spelen. “Toen ik begin vorig seizoen een tijdje geen club had en weer in Nederland woonde, besefte ik wel dat ik mijn kinderen hier graag zie opgroeien. Een club in Nederland of België zou me wel wat lijken. Er zijn al wat contacten met clubs”, liet hij optekenen door het Algemeen Dagblad. Nu heeft hij dus toch een punt achter zijn carrière gezet.