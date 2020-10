Fenerbahce wint topper in Turkije; ongelukkige rol voor Edgar Ié

Fenerbahce zet de goede reeks van de laatste weken voort. Het team van trainer Erol Bulut was zondagavond met 3-1 te sterk voor Trabzonspor, dat juist niet goed aan het seizoen is begonnen. Fenerbahce komt na de derde zege op rij op veertien punten en heeft een achterstand van twee punten op de verrassende koploper van de Süper Lig, Alanyaspor. Trabzonspor won tot dusver maar één wedstrijd en staat met vijf punten maar net boven de rode streep.

Na iets meer dan twintig minuten spelen nam Trabzonspor de leiding. Twee spelers van Fenerbahce gingen per abuis een luchtduel om de bal aan, waarna het leer bij Benik Afobe terechtkwam. De aanvaller was niet van de bal te krijgen en schoot het leer uitgekiend in de rechterhoek: 0-1. Een eigen doelpunt in de 51e minuut betekende de gelijkmaker. Na een kopbal van Marcel Tisserand uit een corner vanaf de rechterkant ging de bal tegen de paal en vervolgens via de benen van Serkan Asan over de doellijn.

Fenerbahce trok het duel vervolgens rap naar zich toe. Na een goede tegenaanval leverde Dimitrios Pelkas de bal in bij Enner Valencia, die met een laag en hard schot voor de 2-1 zorgde. Een kleine twintig minuten voor tijd kopte Edgar Ié een corner vanaf links ongelukkig door richting de tweede paal, waar Papiss Cissé het leer bijna op de doellijn tegen de touwen werkte. Ferdi Kadioglu was door blessureleed niet van de partij.