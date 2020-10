Dortmund vergroot pijn bij Schalke; Haaland evenaart bijna stokoud record

Borussia Dortmund heeft de rivalenstrijd met Schalke 04 zaterdagavond in zijn voordeel beslist. In het eigen Signal Iduna Park won Borussia Dortmund met 3-0 in de Revierderby, dankzij doelpunten van Manuel Akanji Erling Braut Haaland en Mats Hummels. Na de zege heeft Borussia Dortmund twaalf punten verzameld uit vijf duels, terwijl Schalke pas één punt pakte.

In mei won Borussia Dortmund al met 4-0 van Schalke 04 en ook ditmaal was het verschil groot. Borussia Dortmund noteerde zeventig procent balbezit, terwijl het zeventien doelpogingen afvuurde tegenover drie schoten van de bezoekers. Toch werd de score pas in de tweede helft geopend. In het eerste bedrijf was weliswaar sprake van eenrichtingsverkeer, maar het aantal grote kansen van Borussia Dortmund was beperkt. Thomas Meunier zag zijn schot gekeerd worden door keeper Frederik Rönnow, terwijl een kanonskogel van Mahmoud Dahoud na een halfuur uiteenspatte op de lat.

Raphaël Guerreiro koos voor een korte corner en combineerde met Jadon Sancho. De linksback bediende Julian Brandt, die de bal met een knappe hakbal direct terugspeelde naar Guerreiro in het strafschopgebied. Zijn uithaal werd vervolgens gekeerd door Rönnow, maar de rebound werd van dichtbij benut door verdediger Manuel Akanji: 1-0. Vijf minuten na het openingsdoelpunt breidde Borussia Dortmund de marge uit. In een counter combineerde Haaland met Sancho; de Noor werd uiteindelijk gelanceerd in het strafschopgebied, stond oog in oog met Rönnow en rondde af met een stiftbal.

Voor Haaland was het zijn achttiende Bundesliga-doelpunt in zijn eerste twintig wedstrijden in de Bundesliga. Alleen Uwe Seeler kwam ooit vaker tot scoren in zijn eerste twintig optredens: negentien keer in het seizoen 1963/64. Halverwege de tweede helft liet de spits na om het record te evenaren, want nadat hij een verdediger omspeelde werd zijn inzet gekeerd door Rönnow. De 3-0 kwam er uiteindelijk wel. Na een indraaiende corner van Guerreiro bepaalde Hummels de eindstand uit een krachtige kopbal.