Van Halst looft 'stoere' Ajacied: ‘Vind maar eens ergens anders zo’n goede'

Perr Schuurs genoot drie jaar geleden concrete interesse van Liverpool, maar de tiener koos destijds toch voor de avances van Ajax. De nu twintigjarige verdediger speelde afgelopen woensdag met Ajax tegen Liverpool in de Champions League en maakte indruk op analisten als Rio Ferdinand en Michael Owen. Schuurs werd zelfs vergeleken met Matthijs de Ligt. “Die vergelijking met De Ligt is niet eerlijk”, oordeelt analyticus Jan van Halst.

“Schuurs is, heb ik al eens van Ten Hag vernomen, één van de snelste spelers bij Ajax. Maar je hebt snelheid én de snelheid van dingen zien”, legt Van Halst zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad uit. “De Ligt was daar verder in. En is ook wendbaarder. Die dekkingsfouten gebeuren niet aan de lopende band, maar moeten er wel uit.”

Alleen Daley Blind veroverde tegen Liverpool meer ballen dan Schuurs, die echter de helft van zijn passes op de vijandelijke helft zag mislukken. Dat hij Sadio Mané niet kon afstoppen voorafgaand aan de 0-1, bleef ook hangen. “Hij stond tegenover de razendsnelle Mané en won ook tegen hem veel duels. Maar zoals Mané bij hem wegdraait bij die ingooi, dat zijn cruciale momenten. En ook basisdingen die niet mogen misgaan", benadrukt Van Halst in het dagblad.

Van Halst vindt dat Schuurs een geweldige ontwikkeling doormaakt en dat een dergelijk moment alleen maar de progressie maskeert. “Hij speelde vorig jaar weinig, maar ik zie dat hij in zichzelf heeft geïnvesteerd. De oudere Kik Pierie kwam van sc Heerenveen, maar die speelde helemaal niet bij Ajax.” De oud-voetballer ziet ook dat Schuurs ‘stoerder’ is geworden, minder aarzelt en betere keuzes maakt. “Ik zie steeds meer lef om de bal over veertig meter of strak tussen de linies weg te leggen. Er maling aan hebben als het een keer fout gaat, dat zie ik ook. Dat hoort bij Ajax. Hij is stoerder geworden.”

Het is nu zaak om de 'Frank-de-Boertjes' uit het spel van Schuurs te halen. “Die foutjes stierven bij Frank uit en ik verwacht dat straks ook bij Schuurs. Ervaring en concentratie komen met de jaren en ik zie hem al meedogenlozer worden. Reden tot paniek geven ze mij niet. Vind maar eens ergens anders zo'n goede verdediger op die leeftijd.” Schuurs speelde tegen Liverpool zijn 26e wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.