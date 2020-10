Driessen slaat terug: ‘Hij is de man die in de reet kruipt van Ten Hag'

Jack van Gelder liet zich vrijdagavond in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport uitermate kritisch uit over de berichtgeving van De Telegraaf rond Ajax. De presentator sprak onder meer van een ‘kwalijke hetze’ en een ‘schoolkrant’. Valentijn Driessen slaat aan tafel bij Veronica Inside terug naar Van Gelder.

“Nou ja, ik zou op dit moment heel erg graag de volger van Ajax zijn bij De Telegraaf. Want dan heb je altijd een leuke avond. Of Ajax wint óf Ajax verliest en dan zeg je: ‘Zie je nou wel, die Ten Hag kan er geen reet van’. Dat is zo’n fijne vorm van journalistiek. Ze hebben laf gespeeld. Nee, ik denk dat ze heel reëel hebben gespeeld”, zei Van Gelder. “Tja, ik word er een beetje misselijk van. Het meest idiote vond ik deze keer dat in de column van Valentijn Driessen naast het artikel van Mike Verweij stond: ‘Zoals u had kunnen lezen in het zeer goede stuk van mijn collega Mike Verweij van jongstleden zaterdag’. Toen dacht ik: nu zitten we in de schoolkrant.”

“Dat zegt de man die dus bijna iedere zondagavond Mike Verweij belt voor het laatste nieuws van Ajax. ‘Mike, heb je nog wat?’, vlak voor Rondo. Wat moet ik hiermee? Hij is ook de man die in de reet kruipt van Ten Hag, omdat hij daar twee keer per jaar aanschuift. Hier kan ik weinig mee”, zo reageert Driessen op de uitspraken van Van Gelder. René van der Gijp haakt in door te stellen dat Van Gelder ‘de man met het gekste programma ter wereld’ is.

“Er zit een presentator die zegt wat hij ervan vindt en aan de mensen die er zitten vraagt: ‘Vinden jullie dat ook?’ Zodra er iemand ‘nee’ zegt, heeft hij de tering erin. Hij is van die vijf aan tafel het meest aan het woord. Dat is echt bizar. Hij gaat gewoon zeggen wat hij van het Nederlands elftal tegen Italië vond. ‘Blind was prima’, zegt hij dan. Hij vraagt dan aan Aad de Mos of hij dat ook vond en als hij ‘nee’ zegt, wordt hij niet meer uitgenodigd”, zegt Van der Gijp. Driessen besluit cynisch: “Die wissels van Erik waren wel heel goed, moet ik zeggen.”