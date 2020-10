‘Kwalijke hetze’ van ‘schoolkrant’ De Telegraaf tegen Ajax gefileerd bij Ziggo

Valentijn Driessen schreef na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool in de eerste groepswedstrijd van de Champions League een vernietigende column over Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf concludeerde onder meer dat Ajax het ‘Liverpool B’ niet lastig kon maken en vond het teleurstellend dat trainer Erik ten Hag zijn formatie aanpaste op de opponent. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport wordt de berichtgeving van De Telegraaf over Ajax door de mangel gehaald.

“Nou ja, ik zou op dit moment heel erg graag de volger van Ajax zijn bij De Telegraaf”, zo begint Jack van Gelder. “Want dan heb je altijd een leuke avond. Of Ajax wint óf Ajax verliest en dan zeg je: ‘Zie je nou wel, die Ten Hag kan er geen reet van’. Dat is zo’n fijne vorm van journalistiek. Ze hebben laf gespeeld. Nee, ik denk dat ze heel reëel hebben gespeeld. Maar diezelfde journalisten vergeten dat Ajax op een gegeven moment het systeem heeft aangepast, toen Tadic spits werd. Daar had men nog nooit over nagedacht. Het was een aanpassing om te komen tot het beste resultaat.”

“Nu is het laf, had het anders gemoeten, had er een spits in gemoeten en niet Martínez... Tja, ik word er een beetje misselijk van. Het meest idiote vond ik deze keer dat in de column van Valentijn Driessen naast het artikel van Mike Verweij stond: ‘Zoals u had kunnen lezen in het zeer goede stuk van mijn collega Mike Verweij van jongstleden zaterdag’. Toen dacht ik: nu zitten we in de schoolkrant”, stelt Van Gelder. Hij krijgt bijval van Jan van Halst. “Bij Ajax liggen ze in een deuk om dit soort kinderlijke journalistiek, denk ik.”

“Het is gewoon een kwalijke hetze”, gaat Van Gelder verder. “Alles wordt naar Ten Hag toe getrokken, hij kan er geen reet van en weet ik veel. Eén ding is zeker: er komt een moment dat Ten Hag afscheid neemt van Ajax. Dat hij wordt ontslagen of dat ze uit elkaar gaan. Dan kunnen ze zeggen: ‘Dat hebben we toen, toen, toen, toen, toen en toen al aangegeven’. Ze vergeten de lijst van successen ook.”

“Hij kan toch ook niet anders dan zichzelf een beetje aanpassen? Hij heeft ook te maken met een Antony die ineens niet kan spelen, met een spits die hij gewoon niet in de selectie heeft. Wat hij wél heeft, vindt hij net niet goed genoeg voor het niveau om tegen Liverpool te spelen”, zo haakt Youri Mulder in. Ajax-trainer Erik ten Hag bracht tegen Liverpool een soort 4-4-2-formatie binnen de lijnen, met Mohammed Kudus op papier in de spitspositie.

“En hij heeft te maken met het feit dat Kudus al na negen minuten uitvalt. Dat was een nieuwe pion in het spel dat hij wilde gaan spelen”, wijst Van Gelder naar het uitvallen van Kudus na negen minuten met een zware knieblessure. Mulder heeft juist bewondering voor de tactische zet van Ten Hag. “Durf het maar. Ik heb het liever niet over systemen, maar je ziet niet zo vaak dat er nog 4-4-2 met een ruit op het middenveld wordt gespeeld. Ik vond het wel interessant om te zien.”