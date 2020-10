Piqué keihard: ‘Het is pijnlijk dat hij nog steeds bij de club werkt’

Gerard Piqué heeft een dag voor de wedstrijd tegen Real Madrid in een uitgebreid interview met La Vanguardia hard uitgehaald naar de clubleiding van Barcelona. De centrumverdediger gaat onder meer in op de manier waarop het bestuur erop heeft aangedrongen dat de selectie salaris moet inleveren. Ook legt hij uit waarom hij, ondanks de onrustige situatie bij de club, zijn contract heeft verlengd tot medio 2024.

Piqué gaat onder meer in op de veelbesproken Barça-gate. Voorzitter Josep Maria Bartomeu werd ervan beschuldigd dat hij een pr-bureau had ingehuurd om zijn eigen populariteit te vergroten middels een online haatcampagne tegen zijn tegenstanders, waaronder ook Lionel Messi en Piqué. “Het is krankzinnig dat de club er geld aan heeft uitgegeven om ons te beschuldigen”, aldus Piqué. De centrumverdediger richt zijn pijlen ook op Jaume Masferrer, een adviseur van Bartomeu. Bestuurders Emili Rousaud en Jordi Cardoner wilden dat Masferrer werd ontslagen, maar dat werd tegengehouden door Bartomeu. “Het is pijnlijk dat hij nog steeds bij de club werkt.”

Barcelona is in financieel opzicht hard geraakt door de coronacrisis. Daarom deed de clubleiding een beroep op de spelersgroep. Na stevige onderhandelingen ging de spelersgroep eind maart akkoord met een salarisverlaging van zeventig procent. Inmiddels heeft de clubleiding wederom aangeklopt bij de selectie voor het inleveren van salaris. “De manier waarop de club hier mee omgaat is slecht. We zijn het er totaal niet mee eens”, vertelt Piqué, die desondanks zijn contract heeft verlengd. “Barça heeft mij alles gegeven, dus ik moet mezelf ter beschikking stellen.”

Piqué gaat ook in op de vertrekwens die Messi afgelopen zomer had. “Ik heb Leo gevraagd om vol te houden, het Camp Nou moet zijn naam dragen. Messi verdient alles”, aldus de 33-jarige Spanjaard, die zich afgelopen zomer niet veel met de problemen tussen Messi en de club heeft bemoeid. “Ik heb in die tijd niet veel contact met hem gehad. Het was voor hem iets persoonlijks. Ik weet nog dat ik hem een berichtje had gestuurd: ‘Het is maar een jaar, dan komen er weer nieuwe mensen.’”

De routinier is van mening dat Barcelona niet goed met Messi omgaat. “Hij is een speler die al zestien jaar bij de club speelt. Hoe kan het zo zijn dat de beste speler aller tijden op een dag wakker wordt en een brief stuurt naar de club waarin hij aangeeft dat hij niet gehoord wordt? Het is schokkend”, reageert Piqué. “Het nieuwe stadion zou zijn naam moeten dragen.” De mandekker laat verder weten het onbegrijpelijk te vinden dat clubiconen niet aan Barcelona verbonden zijn. “Ik ben verrast dat mensen zoals Josep Guardiola, Xavi, Carles Puyol en Víctor Valdés niet meer voor de club actief zijn. Je moet hen altijd behouden. Zij zijn onderdeel van de clubgeschiedenis.”