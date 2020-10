João Teixeira snapt niets van bijnaam Feyenoord: ‘Wat een onzin’

João Teixeira heeft in zijn eerste weken bij Feyenoord voldoende voetballende kwaliteiten waargenomen. De middenvelder werd begin vorige maand overgenomen van Vitoría Guimarães en kreeg in de afgelopen twee competitiewedstrijden een basisplek van trainer Dick Advocaat. In gesprek met Voetbal International spreekt Teixeira zijn verbazing uit over het feit dat Feyenoord te boek staat als arbeidersclub.

"Ik hoor dat Feyenoord als bijnaam the Workers heeft. De arbeiders? Dat het een club is die het van hard werken moet hebben. Wat een onzin", geeft Teixeira aan. Hij stelt dat alles begint met hard werk, al waagt hij dat in het geval van Feyenoord 'toch te betwijfelen'. De voetballende kwaliteiten van zijn medespelers maken tijdens trainingen en wedstrijden grote indruk op de zomeraanwinst. "Ik zie juist heel veel kwaliteit, veel techniek en overzicht."

Teixeira somt de namen van Marcos Senesi, Steven Berghuis, Mark Diemers, Orkun Kökcü, Jens Toornstra op om te illustreren wat hij bedoelt. "Er zit veel voetbal in, terwijl we defensief ook sterk zijn en op de backposities ook nog snelheid hebben", vervolgt de Portugees, die zondag tegen Sparta Rotterdam (1-1) voor het eerst negentig minuten op het veld stond bij Feyenoord. Advocaat is blij om te zien dat Teixeira steeds fitter wordt, nadat hij in de zomermaanden weinig aan spelen toekwam in Portugal.

"Ik zocht een middenvelder met diepgang en directheid in zijn spel", legt hij de keuze uit om Teixeira over te nemen. "João brengt dat, ook laten we hem vanaf links beginnen." De 27-jarige aanwinst is eigenlijk een nummer tien, maar speelt bij Feyenoord inderdaad als linkshalf. "Maar hij wordt geholpen door Bryan Linssen die in de spits constant bezig is en Mark Diemers die de discipline heeft bij balverlies die linkerkant te pakken. Zodoende kan Teixeira zich richten op het aanvallende deel en we hebben allemaal kunnen zien dat deze speler ons elftal iets extra’s brengt. Als hij straks honderd procent fit is, wordt dat alleen nog maar meer."