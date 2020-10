‘Conflict in kleedkamer Barça: spelers boos op De Jong en consorten’

Barcelona maakte dinsdag na de de 5-1 zege op Ferencváros in de Champions League vier contractverlengingen wereldkundig. Frenkie de Jong (tot medio 2026), Gerard Piqué (2024), Marc-André ter Stegen (2025) en Clément Lenglet (2026) blijven langer aan de grootmacht verbonden. Bij Piqué treedt de verlenging pas in werking in het seizoen 2021/22 bij een van tevoren afgesproken aantal gespeelde duels. Het nieuws zorgt voor verdeeldheid in de kleedkamer van Barcelona, meldt Marca, aangezien de meeste spelers niet akkoord wilden gaan met de huidige voorwaarden.

De contractverlengingen maken onderdeel uit van het plan van Barcelona om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De spelers die getekend hebben zullen eerst loon inleveren, waarna hun salarissen in de komende jaren oploopt. Door spelers langer vast te leggen, worden ze eigenlijk gecompenseerd voor het ingeleverde loon op de korte termijn. De vier contractverlengingen zijn bij veel spelers van Barcelona naar verluidt in het verkeerde keelgat geschoten, aangezien de selectie zondag een aangetekende brief naar het bestuur had gestuurd met de mededeling dat de spelers niet onder de voorwaarden van de club wilden onderhandelen over salarisvermindering.

De spelers wilden namelijk gezamenlijk met de rest van het personeel van de club onderhandelen over een reductie van de salarissen. Gemma Biosca, directeur personeelszaken van Barcelona, stuurde namens de topclub een brief waarin stond dat de spelers slechts één vertegenwoordiger mochten aanwijzen om te onderhandelen. De club wilde alleen met de voetballers onderhandelen, omdat die samen goed zijn voor negentig procent van de totale salarissen. Zondag werd echter ook bekend dat niet alle spelers hetzelfde standpunt delen. RAC1 meldde dat de brief niet was ondertekend door De Jong, Ter Stegen en Lenglet. Dit drietal was wél bereid om mee te denken met de club over salarisvermindering.

Door de contractverlengingen is er nu een kloof ontstaan binnen de kleedkamer, schrijft Marca. "Sommige spelers worden ervan beschuldigd hun eigen belangen boven de belangen van het collectief te hebben geplaatst", doelt de krant op De Jong, Ter Stegen, Lenglet en ook Piqué. "Sommige spelers van de selectie zijn gefrustreerd en boos. Niet alleen op de spelers die naar hun eigen situatie hebben gehandeld, maar ook op het bestuur, dat dit mogelijk heeft gemaakt. (...) Gek genoeg had Piqué de (eerder genoemde, red.) brief wel ondertekend, maar ging hij wel akkoord met een contractverlenging."

"President Josep Maria Bartomeu probeert de uitgaven te reduceren, maar dit proces verloopt niet vlekkeloos. Er is een kloof in de spelersgroep ontstaan en het lijkt erop dat Bartomeu de tactiek van verdeel en heers hanteert. Het valt te bezien wat de impact van de kloof zal zijn op de inkomende geldstromen en het spel op het veld op de lange termijn. Bartomeu wil het verlaagde salaris dit seizoen in de komende jaren compenseren, maar hij hoeft zich daar persoonlijk geen zorgen meer over te maken. Met de presidentsverkiezingen in aantocht is hij volgend jaar zomer toch geen president meer. Of misschien wel eerder, als hij wordt weggestemd door de leden."