Feyenoord meldt noodzakelijke operatie en heeft Botteghin terug

Feyenoord lijkt het voorlopig nog wel even te moeten stellen zonder Róbert Bozeník. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat de twintigjarige spits moet worden geopereerd aan een tijdens interlandverplichtingen voor Slowakije opgelopen voetblessure. Trainer Dick Advocaat heeft donderdagavond voor het Europa League-duel met Dinamo Zagreb echter wel weer de beschikking over Eric Botteghin.

Botteghin viel tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1) van vier weken geleden uit met een hamstringblessure. Feyenoord maakte daarna bekend dat hij ‘meerdere weken’ niet inzetbaar zou zijn. De 33-jarige centrumverdediger maakt nu echter weer deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Dinamo Zagreb. Het lijkt niet aannemelijk dat hij direct een basisplaats zal hebben, daar het centrale duo van Feyenoord in de afgelopen wedstrijden tegen Willem II (1-4 zege) en Sparta Rotterdam (1-1) bestond uit Marcos Senesi en Uros Spajic.

Bozeník ontbrak afgelopen zondag al tegen Sparta en is nu dus andermaal niet van de partij. Advocaat zag in de stadsderby ook Leroy Fer uitvallen met een hamstringblessure, waardoor hij eveneens niet meereist naar Zagreb. De langdurig afwezigen - Sven van Beek en Luis Sinisterra - completeren de ziekenboeg van Feyenoord. Jordy Wehrmann, speler van de Onder-21, maakt daarentegen wél deel uit van de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel in Kroatië dat donderdagavond om 21.00 uur afgetrapt wordt.