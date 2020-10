‘Belangrijke les’ van Hakim Ziyech blijft achter bij Ajax: ‘Ik mis hem erg’

Noussair Mazraoui is voorlopig als basisspeler aan dit seizoen begonnen. De 22-jarige vleugelverdediger annex moet het dit jaar bij Ajax doen zonder zijn maatje Hakim Ziyech, die Amsterdam afgelopen zomer verruilde voor een dienstverband bij Chelsea. In gesprek met De Telegraaf legt Mazraoui uit dat hij een belangrijke les heeft geleerd van Ziyech.

“Zo, dat zijn er echt heel wat”, antwoordt Mazraoui op de vraag welke adviezen hij van Ziyech heeft gekregen. “Een belangrijke les is bijvoorbeeld dat ik altijd in mezelf moet blijven geloven. Daarnaast moet ik onthouden dat ik het voor mezelf doe en voor niemand anders, dus dat ik voortdurend het beste uit mezelf moet halen. En hij benadrukt dat er altijd meningen over me zullen worden gevormd. Hoe goed ik het ook doe. Ik mag me er niks van aantrekken en moet van Hakim vooral dicht bij mezelf blijven.”

“Ik mis hem erg. Natuurlijk zijn kwaliteiten in de wedstrijden en op de trainingen, maar ook zijn persoonlijkheid, aanwezigheid en gezelligheid. Elkaar buiten de trainingen en wedstrijden om een beetje plagen. Gelukkig hebben we nog vaak contact. En natuurlijk ben ik megatrots op hem, zoals hij ook zegt trots op mij te zijn. Dat is een bevestiging dat ik op de goede weg ben en geeft me veel vertrouwen”, vervolgt de Marokkaans international. Vorig seizoen moest Mazraoui een deel van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een ‘knie- en voetblessure’, zoals hij het zelf noemt. Mede daardoor was het even stil rond hem in een ‘ongelukkig jaar’.

“Deels, maar ook omdat ik weinig speelde. Waar wil je het in interviews dan over hebben? Ik had niet zo veel te vertellen. Nu ik weer speel, zal je me weer wat vaker zien verschijnen”, stelt Mazraoui. Ajax begint de Champions League-campagne woensdagavond met een in de woorden van de rechtsback annex middenvelder ‘zeer lastige’ thuiswedstrijd tegen Liverpool. “Maar het geloof in een goed resultaat is er bij Ajax altijd. Ik denk dat het mee zal moeten zitten. We gaan honderd procent, nee nog meer, geven om een mooi resultaat neer te zetten.”