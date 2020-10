Feyenoord verlengt contract tot 2022; unieke shirtwissel in Rotterdam

Feyenoord heeft het contract met hoofdsponsor Droomparken verlengd, zo maakt de club uit Rotterdam dinsdagmorgen bekend. De overeenkomst loopt nu tot en met juni 2022. Ook is er een optie voor nog een seizoen. Onderdeel van de afspraken is dat EuroParcs, moederbedrijf van Droomparken, tijdens de Europa League-wedstrijden en wedstrijden in de TOTO KNVB Beker al op het shirt van de Rotterdammers te zien is.

Afgelopen zomer werd Droomparken overgenomen door de EuroParcs Group. Dit seizoen zal Droomparken nog op de Feyenoord-shirts te zien zijn in de competitie. Vanaf volgend seizoen staat er EuroParcs op de shirts. “Wij zijn bijzonder verheugd dat we, in deze financieel moeilijke tijd, zo’n trouwe partner hebben gevonden in de EuroParcs Group”, benadrukte Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord. “De reden voor de verlenging van het contract zijn de geweldige resultaten die wij in het eerste jaar partnership voor Droomparken hebben behaald.”

“Denk bijvoorbeeld aan de zeer succesvolle campagnes met Jan Boskamp in de hoofdrol”, geeft Van Dijk als voorbeeld. “Campagnes die konden rekenen op vele positieve reacties onder de Feyenoord-doelgroep en voetbalsupporter in het algemeen.” Het label Droomparken is tot en met juni 2021 als hoofdpartner zichtbaar, vanaf het seizoen 2021/22 zal EuroParcs op alle wedstrijdshirts van Feyenoord staan, zowel nationaal als internationaal. Supporters van de Rotterdamers kunnen dan nog een verandering opmerken.

“Als Feyenoord willen we verder groeien en EuroParcs Group steunt ons in die ambities door ons de mogelijkheid te bieden om een partner aan ons te binden waarvan het logo op de trainingskleding zal komen te staan” aldus Van Dijk. EuroParcs is bijzonder te spreken over de samenwerking met Feyenoord. “Dat het hoofdpartnership met Feyenoord zo’n enorm positief effect zou hebben op onze organisatie, heeft onze verwachtingen overtroffen”, verzekert Andries Bruil namens de directie. “Vanaf de dag van de bekendmaking zien wij een groei in onze naamsbekendheid en hebben Feyenoord-supporters én andere voetballiefhebbers de weg naar onze parken gevonden.”